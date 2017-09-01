Оптово-розничный магазин в «Гусев Сити»

Адрес г. Гусев, ул. Ломоносова, 10 (большая парковка «Сити Центра»)

Телефон 8 (401 43) 3-27-27

Время работы Пн.-Сб. - 9.00 - 19.00; Вс.- 9.00 - 17.00

Оптово-розничный магазин расположился в торговом центре «Гусев Сити» рядом с парковкой. Здесь можно сэкономить на покупке самых необходимых товаров. Если вы задумали крутить компоты, или запастись сахаром на зиму, тогда смело приходите сюда.



Самые низкие цены по городу на большой выбор товаров: стиральные порошки и бытовая химия, макаронные изделия, сахарные песок, крупы, бакалею, а также напитки для больших праздников. Здесь действует правило: купи от трех видов товара и получи большую скидку.