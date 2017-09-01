Оптово-розничный магазин в «Гусев Сити»
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Адресг. Гусев, ул. Ломоносова, 10 (большая парковка «Сити Центра»)
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Телефон8 (401 43) 3-27-27
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Время работыПн.-Сб. - 9.00 - 19.00; Вс.- 9.00 - 17.00
Оптово-розничный магазин расположился в торговом центре «Гусев Сити» рядом с парковкой. Здесь можно сэкономить на покупке самых необходимых товаров. Если вы задумали крутить компоты, или запастись сахаром на зиму, тогда смело приходите сюда.Теги: Оптово-розничный магазин
Самые низкие цены по городу на большой выбор товаров: стиральные порошки и бытовая химия, макаронные изделия, сахарные песок, крупы, бакалею, а также напитки для больших праздников. Здесь действует правило: купи от трех видов товара и получи большую скидку.
Самые низкие цены по городу на большой выбор товаров: стиральные порошки и бытовая химия, макаронные изделия, сахарные песок, крупы, бакалею, а также напитки для больших праздников. Здесь действует правило: купи от трех видов товара и получи большую скидку.
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