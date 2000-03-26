Центр раннего развития
Магазины / Оптовые продажи / PR

Продовольственная база на ул. Школьной


  • Адрес
    Адрес: ул. Школьная, 17
  • Телефон
    3 -26 -00
Продовольственный «Универсальный магазин» на улице Школьной славится среди горожан большим выбором продукции по адекватным приемлемым ценам на: посуду, продукты первой необходимости, в том числе весовые крупы, бакалею, заморозку, а также на бытовую химию. Здесь цены ниже, чем в любых розничных магазинах города. Вы можете приобрести продукцию как в розницу, так и оптом, что существенно снижает стоимость товара.

В магазине еженедельно проходят акции на все виды товаров. Подробнее об акциях узнавайте у продавцов.
0

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Группа компаний «Сегмент»