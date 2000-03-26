Продовольственная база на ул. Школьной

Адрес Адрес: ул. Школьная, 17

Телефон 3 -26 -00

Продовольственный «Универсальный магазин» на улице Школьной славится среди горожан большим выбором продукции по адекватным приемлемым ценам на: посуду, продукты первой необходимости, в том числе весовые крупы, бакалею, заморозку, а также на бытовую химию. Здесь цены ниже, чем в любых розничных магазинах города. Вы можете приобрести продукцию как в розницу, так и оптом, что существенно снижает стоимость товара.



В магазине еженедельно проходят акции на все виды товаров. Подробнее об акциях узнавайте у продавцов.