Стройцентр
Предприятия Гусевского района / Магазины

Магазин «ИнтерДизайн» на проспекте Ленина


  • Адрес
    г. Гусев, проспект Ленина, 15
  • Телефон
    +7(40143) 3-58-60
  • Время работы
    Летнее время работы: Пн-пт 9:00-19:00 Сб 9:00-16:00 Вс 9:00-15:00. Зимнее время работы: Пн-пт 9:00-18:00 Сб 9:00-16:00 Вс 9:00-15:00
  • Соц. сети
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Девять лет назад в Гусеве на проспекте Ленина открылся первый магазин строительных материалов «ИнтерДизайн». Сейчас под этим брендом в нашем городе работают уже четыре магазина.

«ИнтерДизайн» стал одной из визитных карточек нашего города. Если вам не хватает инструмента? Нужен новый карниз? Потребовался хороший клей? Все это и многое другое вы можете найти здесь!

Особенности нашего магазина – это его универсальность. Сеть наших магазинов предлагает широчайший выбор строительных и отделочных материалов, входных и межкомнатных дверей, настенных и напольных плиток, а также сантехники и всего необходимого для водоснабжения, отопления и канализации. На втором этаже представлена выставка ванных комнат. Вы сможете не только выбрать необходимую деталь для вашей ванной, но и взять в пример интерьер и посмотреть, как это будет выглядеть.

Продаем сезонный товар: топливные пеллеты, брикеты и уголь.

Если нужного товара не окажется в нашем магазине, то наши менеджеры смогут вам помочь и привезти его под заказ! Тел. 8-40143-3-33-03 – Менеджеры.

На протяжении многих лет магазины «ИнтерДизайн» работают с известными фирмами «STIHL» и «VIKING», специализирующимися на производстве бензопил, газонокосилок, мотокос и мотоблоков. Это надежные и проверенные поставщики. Их продукция зарекомендовала себя с лучшей стороны, но – время властно над всем и вещи иногда ломаются. Так вот, если с вашим аппаратом возникли проблемы, - приезжайте к нам в сервисный центр на ул. Артиллерийская, 5 – грамотный механик устранит неполадки и вернет вашу «рабочую лошадку» в строй!

Наши покупатели ежегодно участвуют в организуемом нами Дне STIHL, который пользуется неизменной популярностью, т.к. все пришедшие на розыгрыш гарантированно получат призы и сувениры с логотипом STIHL.

Наша цель – не просто продать вам товар – а решить вашу проблему!

Продаем сезонный товар: топливные пеллеты, брикеты и уголь.

Магазин «ИнтерДизайн» предоставляет платные услуги: распил пиломатериалов, резка металла, оверлок, колеровка красок и аренда паяльного аппарата.

У нас действует гибкая система скидок! Постоянно проходят самые различные акции! Осуществляем доставку. Нужную вам информацию уточняйте у продавцов.
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