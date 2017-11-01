Сеть магазинов «Интер Дизайн»
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База строительных материалов «ИнтерДизайн»


  • Адрес
    г. Гусев, ул. Ломоносова, 10, второй вход – Артиллерийская, 5
  • Телефон
    8-40143-35849 или 33303
  • Время работы
    Летнее время работы: Пн-пт 9:00-19:00 Сб 9:00-16:00 Вс 9:00-15:00. Зимнее время работы: Пн-пт 9:00-18:00 Сб 9:00-16:00 Вс 9:00-15:00
  • Соц. сети
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Металлопрокат, кирпич и газосиликат, пиломатериалы и другие крупные строительные материалы. Представлен большой выбор лестниц, строительных лесов, бетоносмесителей, тротуарной плитки, кровельных и изоляционных материалов. Большая территория бывшей фабрики «Чайка», на которой расположены три магазина:

Магазин «СаДогороД»


Здесь представлен широкий ассортимент садового инвентаря, от самого простого до сложного. Всегда в наличии и под заказ современные газонокосилки, мотоблоки, бензопилы, культиваторы производства известных марок STIHL и VIKING. Кстати здесь же, при магазине, имеется сервисный центр, куда вы можете обратиться за помощью в случае необходимости.



Богатый выбор семян, рассады и саженцев плодовых и декоративных пород деревьев и кустарников, а также специальных грунтов, удобрений и подкормок для самых разнообразных растений.

Комбикорма для кроликов, поросят, перепелят, цыплят по приемлемым ценам.

Чтобы сделать ваш приусадебный участок более безопасным и комфортным здесь вы можете подобрать различные ограждения.

Активные поклонники бани и сауны смогут подобрать здесь все для действительно «легкого пара». А любителям отдыха на свежем воздухе в магазине «СаДогород» предложат мангалы, шампуры, решетки для гриля и все сопутствующие товары.

В зимний период у нас представлен большой ассортимент новогоднего товара (елки, сосны, елочные игрушки, мишура, светодиодные гирлянды и многое другое).

Тел. 8-906-233-46-50.

Магазин «Спецодежды»


Широкий ассортимент спецодежды и спецобуви, СИЗов для работников всех отраслей.




Вас приятно удивит выбор текстильной продукции (одеяла, подушки, постельное белье, полотенца, халаты и многое другое). И это еще не все! Посуда, кухонные аксессуары, аксессуары для ванных комнат и бытовая химия на любой вкус и кошелек.

Отделочные материалы (краски, лаки, грунтовки, метизы, малярный инструмент, входные и межкомнатные двери, настенную и напольную плитку, а также большой ассортимент сухих смесей клеев и цемента).

Отдел напольных покрытий, в котором представлено все для тепла и уюта вашего дома! Ламинат, паркетная доска, линолеум, плинтус на любой вкус, ковролин, ковры, коврики.

Продаем сезонный товар: топливные пеллеты, брикеты и уголь.

Все это вы найдете у нас!

Тел. 8-40143-3-58-49.

Магазин «ЭлеМент»


Представлен большой ассортимент товара для: отопления, электрики, водоснабжения, канализации, инструмент ручной и электрический.



Вам помогут подобрать трубы нужного диаметра и весь необходимый к ним крепеж. В магазине представлен огромный выбор водонагревателей, котел отопления, радиаторов, все необходимое для электрических теплых полов.

Также представлен широкий ассортимент смесителей и сантехники на любой вкус и кошелек. Кроме того, вам предложат любые товары для качественной проводки электрики и установки освещения: от надежных кабелей и выключателей до современных светодиодных панелей, светильников и уличных фонарей.

Тел. 8-905-242-62-02.

А если определенного товара у нас не окажется, то наши менеджеры с радостью вам помогут и привезут его под заказ. Тел. 8-40143-3-33-03 – Менеджеры.

Наша цель – не просто продать вам товар – а решить вашу проблему!

Магазин «ИнтерДизайн» предоставляет платные услуги: распил пиломатериалов, резка металла, оверлок, колеровка красок и аренда паяльного аппарата.

У нас действует гибкая система скидок! Постоянно проходят самые различные акции! Осуществляем доставку. Нужную вам информацию уточняйте у продавцов.
6 комментариев
4
я
# 1я
И космос цены в придачу
Вчера, 09:00   ЦитироватьОтветить0
Законник
# 2Законник
Я бы так твердо не утверждал.
Вчера, 09:25   ЦитироватьОтветить0
критик
# 3критик
опять реклама,более и не менее магаз профстайл и цены не ломят))))
Вчера, 10:17   ЦитироватьОтветить5
Хозяину на заметку
# 4Хозяину на заметку
Всем доброго дня!
Не хочу не в коем разе, не кого оскорбить, но без критики нет прогресса.
Я не являюсь постоянным покупателем ID, хотя связан со строительством очень плотно!
А вот почему, поведаю ниже.
1. В магазинах фактически нет грамотных консультантов, приходится самому во всех мелочах разбираться!
2. Очень неудобно выложен товар, явно необходим мерчандайзер!
3. Очень неудобная складская логистика!
4. При посещении магазинов теряешь уйму времени, не дождаться продавца "свободного" постоянная очередь в кассу, их две, а работает одна, не а получение товара это отдельная эпопея про складскую логистику о которой я упоминал ранее.
Это сугубо мой демативатор к ID, уверен я не одинок в своих суждениях.
Вывод (мой): Пора прогрессировать, тогда и объем продаж увеличится и народ доволен будет!
Вчера, 10:48   ЦитироватьОтветить12
Гость Гость
# 5Гость Гость
Купил товар и возникла необходимость его вернуть. Деньги вернули быстро. А насчет отсутствия продавца с предыдущим коментатором соглашусь.
Вчера, 11:43   ЦитироватьОтветить4
Житель
# 6Житель
Не в бровь, а в глаз последние комментарии.
Вчера, 13:24   ЦитироватьОтветить1

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