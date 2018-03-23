/ / / Стоматологическая клиника «Миронова и К»

Оказание неотложной стоматологической помощи;



Радиовизиография;



Лечение и реставрация зубов;



Хирургическая помощь;



Профессиональная чистка и отбеливание зубов;



Подготовка к протезированию;



Глубокое фторирование эмали



лечение кариеса, пульпита, периодонтита любой сложности;



Протезирование.



современное оборудование для качественного лечения;



высокий профессионализм врачей;



надежное обезболивание, чтобы Вы чувствовали себя абсолютно комфортно;



безопасное лечение с полным соблюдением существующих санитарных норм.



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