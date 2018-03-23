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Стоматологическая клиника «Миронова и К»

  • Адрес
    г. Гусев, ул. Менделеева 8, кв. 2, ул. Москоовская 19, кв. 2
  • Телефон
    +7 921 109-77-13, +7 921 268-65 37, +7 (401-43) 3-43-66
  • Время работы
    Кабинет на Менделеева: пн.-пт.: 10:00-17:00, обед 13:00-14:00
  • Стоматологическая клиника «Миронова и К»
Все услуги клиники все виды стоматологических услуг:

  • Оказание неотложной стоматологической помощи;
  • Радиовизиография;
  • Лечение и реставрация зубов;
  • Хирургическая помощь;
  • Профессиональная чистка и отбеливание зубов;
  • Подготовка к протезированию;
  • Глубокое фторирование эмали
  • лечение кариеса, пульпита, периодонтита любой сложности;
  • Протезирование.

Вы можете быть уверены в качестве нашей работы, потому что стоматология «Миронова и К» это:

  • современное оборудование для качественного лечения;
  • высокий профессионализм врачей;
  • надежное обезболивание, чтобы Вы чувствовали себя абсолютно комфортно;
  • безопасное лечение с полным соблюдением существующих санитарных норм.

Также действует международная дисконтная система накопления скидки UDS Game и скидки за приглашение друзей
Миронова и К
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Ветеринарный кабинет «Айболит»