/ / / Стоматологическая клиника «Миронова и К»

- Оказание неотложной стоматологической помощи;
- Радиовизиография;
- Лечение и реставрация зубов;
- Хирургическая помощь;
- Профессиональная чистка и отбеливание зубов;
- Подготовка к протезированию;
- Глубокое фторирование эмали
- лечение кариеса, пульпита, периодонтита любой сложности;
- Протезирование.
Вы можете быть уверены в качестве нашей работы, потому что стоматология «Миронова и К» это:
- современное оборудование для качественного лечения;
- высокий профессионализм врачей;
- надежное обезболивание, чтобы Вы чувствовали себя абсолютно комфортно;
- безопасное лечение с полным соблюдением существующих санитарных норм.
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