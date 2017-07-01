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Право / PR

Юридическое бюро «Северум»

Юридическое бюро «Северум»
  • Адрес
    г. Гусев, ул. Толстого, 3 (2 этаж). Яндекс карта
  • E-mail
    kama62@inbox.ru
  • Телефон
    Время приёма рекомендуется согласовать по тел.:8-906-217-000-6
  • Время работы
    с 09:00
Юрист:
Курбатов Евгений Валерьевич

Образование: высшее техническое, высшее юридическое (Московский Новый Юридический Институт).

Принципы работы: честность, качество, добросовестность, творчество, инициатива, тактичность, индивидуальный подход.

Опыт работы: 17 лет (10 последних – частная юридическая практика), в том числе юридическое сопровождение юридических лиц.

Услуги:
  • Консультации по юридическим вопросам
  • Представительство в судах по любым гражданским делам, в том числе жилищные, семейные, трудовые и иные споры
  • Представительство в суде по административным делам
  • Представительство в арбитражном суде по экономическим спорам

Если Вас
- несправедливо уволили с работы, не платят зарплату или не отдают долг,
- если выселяют из квартиры или продали некачественный товар,
- если были нарушены любые другие Ваши права или интересы,

Юрист Курбатов Евгений Валерьевич
- даст Вам квалифицированную консультацию по любым юридическим вопросам;
- на основе детального изучения Вашей ситуации разработает Вам наиболее эффективную позицию доказывания в споре;
- оформит исковое заявление и иные документы, и лично представит и защитит Ваши интересы в суде с максимально возможной для вас выгодой.

Несколько советов для всех:.
- по тем вопросам, где Вы чувствуете возникновение спора, не принимайте никаких решений без консультации юриста;
- любые обращения делайте только письменно и регистрируйте у того, к кому обращаетесь, или направляйте их ему почтой с уведомлением о вручении. Один экземпляр своего обращения (копию) обязательно оставляйте себе.

И главное: старайтесь соблюдать Закон. Если же Закона не знаете, а посоветоваться с юристом возможности нет, руководствуйтесь, как минимум, благоразумием, логикой и общепринятой человеческой моралью.

Уверяю Вас, даже при незнании Закона соблюдение этих правил во многом Вас обезопасит или обеспечит эффективную защиту впоследствии.
Теги: Северум Юристы Адвокаты
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