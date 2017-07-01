Юридическое бюро «Северум»

Юрист:

Курбатов Евгений Валерьевич

Консультации по юридическим вопросам



Представительство в судах по любым гражданским делам, в том числе жилищные, семейные, трудовые и иные споры



Представительство в суде по административным делам



Представительство в арбитражном суде по экономическим спорам



высшее техническое, высшее юридическое (Московский Новый Юридический Институт).честность, качество, добросовестность, творчество, инициатива, тактичность, индивидуальный подход.17 лет (10 последних – частная юридическая практика), в том числе юридическое сопровождение юридических лиц.- несправедливо уволили с работы, не платят зарплату или не отдают долг,- если выселяют из квартиры или продали некачественный товар,- если были нарушены любые другие Ваши права или интересы,- даст Вам квалифицированную консультацию по любым юридическим вопросам;- на основе детального изучения Вашей ситуации разработает Вам наиболее эффективную позицию доказывания в споре;- оформит исковое заявление и иные документы, и лично представит и защитит Ваши интересы в суде с максимально возможной для вас выгодой.- по тем вопросам, где Вы чувствуете возникновение спора, не принимайте никаких решений без консультации юриста;- любые обращения делайтеи регистрируйте у того, к кому обращаетесь, или направляйте их ему почтой с уведомлением о вручении. Один экземпляр своего обращения (копию) обязательно оставляйте себе.старайтесь соблюдать Закон. Если же Закона не знаете, а посоветоваться с юристом возможности нет, руководствуйтесь, как минимум,