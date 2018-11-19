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Суши-бар «Мандарин»

Суши-бар «Мандарин» находится в живописном центре города. Здесь вы можете отведать различные роллы и суши на любой вкус. А с недавнего времени здесь стало возможно приобрести и пиццу.

В Дни рождения «Мандарин» предоставляет скидку в 20% всем именинникам. В ваш день вы можете заказать любой сет со скидкой и угостить своих друзей. Если вы отмечаете ваш праздник за городом, то курьер доставит вам сочные суши прямо на дом к праздничному столу. Также вы можете провести свой праздник и в «Мандарин». Акция распространяется на всю область. При заказе от 450 рублей доставка суши на дом или офис совершенна бесплатна.

Обслуживаем и по безналичному расчету. Всегда доставляем в те сроки в которые скажет вам по телефону администратор. Доставка осуществляется в термосумках для сохранения комфортной температуры после приготовления своим автотранспортом.

Наши преимущества:

  • давно на рынке и знаем что нужно Гусевцам, знаем наших постоянных клиентов;
  • следим за качеством продуктов и сырья, используем только товар от проверенных поставщиков;
  • реагируем на критику правильно, мы меняемся в соответствии с Вашими требованиями.

Еще на неделю мы продлили акцию: «Купи два комплекта суши и мы подарим пиццу в подарок».

Порадуйте своих любимых вкусными суши и роллами!
Мандарин
4 комментария
1
Гость Кило Ирисок
# 1Гость Кило Ирисок
пипец, "живописное"
Вчера, 14:43   ЦитироватьОтветить1
Гость.
# 2Гость.
Гость Кило Ирисок,
Особенно живописно здание цехов завода. и забор, вот-вот чуть не рухнувший.
Вчера, 16:55   ЦитироватьОтветить3
Гость Пупкин
# 3Гость Пупкин
В последнее время действительно стало лучше. В прошлом году иногда обещали за 25 мин привести, а потом на 10 опаздывали, в этом году такого нет.
Вчера, 23:32   ЦитироватьОтветить0
конь в пальте
# 4конь в пальте
Пора сносить эту живопись. В центре города убожество полнейшее.Эти цеха Микрухи у реки,как памятник бесхозяйственности и безвкусицы.
Сегодня, 00:33   ЦитироватьОтветить0

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