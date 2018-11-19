давно на рынке и знаем что нужно Гусевцам, знаем наших постоянных клиентов;



следим за качеством продуктов и сырья, используем только товар от проверенных поставщиков;



реагируем на критику правильно, мы меняемся в соответствии с Вашими требованиями.



Сушибар «Мандарин» находится живописном центре города. Здесь вы можете отведать различные роллы и суши на любой вкус. А с недавнего времени здесь стало возможно приобрести и пиццу.В Дни рождения «Мандарин» предоставляет скидку в 20% всем именинникам. В ваш день вы можете заказать любой сет со скидкой и угостить своих друзей. Если вы отмечаете ваш праздник за городом, то курьер доставит вам сочные суши прямо на дом к праздничному столу. Также вы можете провести свой праздник и в «Мандарин». Акция распространяется на всю область. При заказе от 450 рублей доставка суши на дом или офис совершенна бесплатна.Обслуживаем и по безналичному расчету. Всегда доставляем в те сроки в который скажет вам по телефону администратор. Доставка осуществляется в термосумках для сохранения комфортной температуры посте приготовления своим автотранспортом.Еще на неделю мы продлили акцию: «Купи два комплекта суши и мы подарим пиццу в подарок».Порадуйте своих любимых вкусными суши и роллами!