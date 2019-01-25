Кондитерская «Сладкие секреты»

Адрес г. Гусев, пр. Победы, 7A

Время работы с 9:00 до 20:00 без выходных

Сайт vk.com/sweet_secrets_bakery

instagram.com/sweet_secrets_bakery/



Уникальное место, где каждый может оценить превосходный вкус натуральных десертов за чашечкой ароматного кофе или отличного чая. Кулинарные творения можно деликатно упаковать и взять с собой, как и кофе на вынос.



Кафе-кондитерская «Сладкие секреты» предлагает как сладкие десерты, такие как торты, пирожные, капкейки, пряники, эклеры, зефир и другое, так и сытные пироги с разнообразной начинкой — с мясом, с рыбой, с ягодами.



На заказ! Готовим торты и пироги на заказ! Подкрепить свои поздравления сладким подарком или превратить семейный ужин в маленький праздник — вкуснейший торт всегда придется кстати!



Доставка! По вашему запросу мы с удовольствием доставим вам торт или пирог по необходимому адресу в Гусеве.



Легко найти! «Сладкие секреты» располагаются напротив всем известной скульптуры лосю, в самом центре Гусева, на улице Победы, 7А.



Дополнительное направление творчества — мастер-классы для детей в области кулинарного искусства. Выпекание кексов, украшение тортов, роспись пряников и много другое. Веселая обстановка, развитие фантазии, художественного вкуса, мелкой моторики. Участие в мастер-классах осуществляется по предварительной записи по контактному телефону «Сладких секретов».

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