Магазин «Двери» на Красноармейской Магазин «Двери» на Красноармейской
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Кондитерская «Сладкие секреты»

Уникальное место, где каждый может оценить превосходный вкус натуральных десертов за чашечкой ароматного кофе или отличного чая. Кулинарные творения можно деликатно упаковать и взять с собой, как и кофе на вынос.

Кафе-кондитерская «Сладкие секреты» предлагает как сладкие десерты, такие как торты, пирожные, капкейки, пряники, эклеры, зефир и другое, так и сытные пироги с разнообразной начинкой — с мясом, с рыбой, с ягодами.

На заказ! Готовим торты и пироги на заказ! Подкрепить свои поздравления сладким подарком или превратить семейный ужин в маленький праздник — вкуснейший торт всегда придется кстати!

Доставка! По вашему запросу мы с удовольствием доставим вам торт или пирог по необходимому адресу в Гусеве.

Легко найти! «Сладкие секреты» располагаются напротив всем известной скульптуры лосю, в самом центре Гусева, на улице Победы, 7А.

Дополнительное направление творчества — мастер-классы для детей в области кулинарного искусства. Выпекание кексов, украшение тортов, роспись пряников и много другое. Веселая обстановка, развитие фантазии, художественного вкуса, мелкой моторики. Участие в мастер-классах осуществляется по предварительной записи по контактному телефону «Сладких секретов».
2 комментария
1
Данил
# 1Данил
Круто! обязательно попробуем )))
Сегодня, 16:07   ЦитироватьОтветить0
Кофе
# 2Кофе
Классные круассаны с кремом чиз!
Сегодня, 18:24   ЦитироватьОтветить0

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