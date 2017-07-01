Сушибар «Суши Лайт»

Адрес г. Гусев, проспект Ленина, Ленина 38. (напротив Вестера)

Телефон 50-89-60, 8-911-460-89-60

Время работы с 11.00 до 23.00 без выходных и перерыва

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Сушибар «Суши Лайт» находится живописном центре города. Здесь вы можете отведать различные роллы и суши на любой вкус. Любители более привычной российскому потребителю кухни найдут здесь лакомство для себя, например, суши из куриного филе, ну а гурманы смогут отведать суши с морепродуктами. Также любители вегетарианской кухни не останутся голодными.



В Дни рождения «Суши Лайт» предоставляет скидку в10 % всем именинникам. В ваш день вы можете заказать любой сет со скидкой и угостить своих друзей. Если вы отмечаете ваш праздник за городом, то курьер доставит вам сочные суши прямо на дом к праздничному столу. Также вы можете провести свой праздник и в «Суши Лайт». Акция распространяется на всю область. При заказе от 800 рублей доставка суши на дом или офис совершенна бесплатна.



Если вы решите отметить детский День рождения в «Суши Лайт», то к скидке вам также предложат и детское меню. Вас удивят порции суши, ведь только в "Суши Лайт" вы платите меньше за те же граммы суши.



Порадуйте своих любимых вкусными суши и роллами!