Объявления
Предприятия Гусевского района / Рестораны и кафе

Кафе «Денёр»


  • Адрес
    г. Гусев, ул. Зои Космодемьянской, 2
  • Телефон
    8 921 264 19 74
  • Время работы
    10.00 до 24.00
  • Доставка
    Работает доставка по всему городу
Недалеко от Политеха в Гусеве расположилось кафе быстрого и вкусного питания «Денёр». Для вас повара, носители восточных традиций, приготовят отменную шаверму, шашлык или кебаб. Приятные цены порадуют любого гурмана, ну а порции приятно удивят вас размерами.

В кафе предоставляется 10 % скидка пенсионерам, военнослужащим и студентам. Вы можете воспользоваться скидкой при предъявлении удостоверения.

Также в кафе постоянно появляются скидки, поэтому следите за акциям и скидками на нашем сайте. «Денёр» предлагает вам бесплатную доставку в пределах города.
Теги: Денёр
1
Новости предприятия
Кафе «Денёр» дарит 10% скидку пенсионерам, студентам и военнослужащим
Кафе «Денёр» дарит 10% скидку пенсионерам, студентам и военнослужащим

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Группа компаний «Сегмент»