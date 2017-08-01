Кафе «Денёр»

Адрес г. Гусев, ул. Зои Космодемьянской, 2

Телефон 8 921 264 19 74

Время работы 10.00 до 24.00

Доставка Работает доставка по всему городу

Недалеко от Политеха в Гусеве расположилось кафе быстрого и вкусного питания «Денёр». Для вас повара, носители восточных традиций, приготовят отменную шаверму, шашлык или кебаб. Приятные цены порадуют любого гурмана, ну а порции приятно удивят вас размерами.



В кафе предоставляется 10 % скидка пенсионерам, военнослужащим и студентам. Вы можете воспользоваться скидкой при предъявлении удостоверения.



Также в кафе постоянно появляются скидки, поэтому следите за акциям и скидками на нашем сайте. «Денёр» предлагает вам бесплатную доставку в пределах города.