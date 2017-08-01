Кафе «Денёр»
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Адресг. Гусев, ул. Зои Космодемьянской, 2
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Телефон8 921 264 19 74
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Время работы10.00 до 24.00
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ДоставкаРаботает доставка по всему городу
Недалеко от Политеха в Гусеве расположилось кафе быстрого и вкусного питания «Денёр». Для вас повара, носители восточных традиций, приготовят отменную шаверму, шашлык или кебаб. Приятные цены порадуют любого гурмана, ну а порции приятно удивят вас размерами.Теги: Денёр
В кафе предоставляется 10 % скидка пенсионерам, военнослужащим и студентам. Вы можете воспользоваться скидкой при предъявлении удостоверения.
Также в кафе постоянно появляются скидки, поэтому следите за акциям и скидками на нашем сайте. «Денёр» предлагает вам бесплатную доставку в пределах города.
В кафе предоставляется 10 % скидка пенсионерам, военнослужащим и студентам. Вы можете воспользоваться скидкой при предъявлении удостоверения.
Также в кафе постоянно появляются скидки, поэтому следите за акциям и скидками на нашем сайте. «Денёр» предлагает вам бесплатную доставку в пределах города.
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