Детское кафе «Апельсин»

Адрес г. Гусев, ул. З.Космодемьянской, 14

Телефон 8 921 262 45 74

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В городе открылось новое детское кафе под сладким названием «Апельсин». Здесь любой сорванец или принцесса найдут море развлечений, пока их родители изучают взрослое меню. Для детей здесь есть: настольный хоккей и настольный футбол, батуты, игровые зоны с ростовыми домами и многое другое.



Апельсиновое настроение вам точно гарантировано: кафе пестрит яркими красками, а в меню вы найдете сладости, а также оригинальные закуски, например, крокеты или вкуснейшие сырные палочки.



Здесь вы можете провести детский день рождения как с арендой зала, так и без аренды помещения. Профессиональные аниматоры проведут для ваших детишек праздник, покажут шоу мыльных пузырей, а также устроят параллоновое шоу и разукрасят личики аквагримом.



Цены в кафе вас приятно удивят.



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