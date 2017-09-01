Центр раннего развития
Предприятия Гусевского района / Рестораны и кафе

Детское кафе «Апельсин»


В городе открылось новое детское кафе под сладким названием «Апельсин». Здесь любой сорванец или принцесса найдут море развлечений, пока их родители изучают взрослое меню. Для детей здесь есть: настольный хоккей и настольный футбол, батуты, игровые зоны с ростовыми домами и многое другое.

Апельсиновое настроение вам точно гарантировано: кафе пестрит яркими красками, а в меню вы найдете сладости, а также оригинальные закуски, например, крокеты или вкуснейшие сырные палочки.

Здесь вы можете провести детский день рождения как с арендой зала, так и без аренды помещения. Профессиональные аниматоры проведут для ваших детишек праздник, покажут шоу мыльных пузырей, а также устроят параллоновое шоу и разукрасят личики аквагримом.

Цены в кафе вас приятно удивят.

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Теги: Апельсин
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Новости предприятия
В Гусеве открылось новое детское кафе «Апельсин»
В Гусеве открылось новое детское кафе «Апельсин»

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