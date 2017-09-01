Ресторан «Сити клаб»

Адрес г. Гусев, ул. Ломоносова, 8

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Время работы Пн-Чт., Вс. с 12.00 до 24.00. Пт. с 12.00 до 03.00. Сб. с 12.00 до 04.00

Доставка Бизнес-ланчи стоимостью всего 150 рублей с бесплатной доставкой по городу

В торговом центре «Гусев Сити» расположился ресторан «Сити клаб». Это роскошное место для отдыха как с компанией друзей, так и для уединения. В ресторане есть три зоны отдыха: основной большой зал на 150 человек, зал на 100 гостей, а также летняя мансарда, расположенная на третьем этаже. В залах ресторана можно организовывать свадебные банкеты, ну а мансарда откроет для вас новый вид на город с высоты птичьего полета.



Меню ресторана разнообразно и включает блюда русской, европейской и кавказской кухонь. Отличный выбор порадует любого гурмана, ну а для ценителей шашлыка здесь открылся новый мангал, на котором готовится от 25 видов мяса! Также в меню огромный выбор рыбных блюд и лакомств из свинины и птицы.



По вечерам в выходные диджей для вас играет современные хиты. Заказывайте столики в заранее, иначе рискуете оказаться без места! По выходным вход для прекрасного пола совершенно бесплатен!



Также в ресторане есть бизнес-ланчи стоимостью всего 150 рублей с бесплатной доставкой по городу.



По выходным для девушек вход свободный.