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Памятники из карельского гранита

  • Адрес
    г. Гусев, пр. Ленина, 41A
  • Телефон
    +7 921 611-49-48
  • Время работы
    пн-пт: 10-16
    сб: 10-13
  • Сайт
    navsegda39.ru
  • Памятники из карельского гранита
Своим родным, ушедшим в лучший мир, хочется быть благодарными. И эту благодарность можно выразить увековеченьем имени на монументах из гранита или мрамора, которые простоят века на месте памяти вашего близкого человека.

Компания «Гранит навсегда» производит весь цикл работ по благоустройству захоронений и изготавливает памятники разных вариантов уже более 10 лет. Вашему вниманию предлагаются как типовые памятники, так и оригинальные мемориальные комплексы.

В выставочном зале в г. Гусеве, который недавно сменил месторасположения и переехал с улицы Толстого 3 на проспект Ленина 41а, вы можете осмотреть возможные варианты памятников и мемориалов, а также посмотреть на работы художников-портретистов по камню.

При покупке мемориала или памятника компания проведет монтажно-установочные работы.

Наши преимущества:

  • изготовление и установка гранитных подиумов (цвета разные), бордюры из гранита, различные ограждения из Карельского гранита;
  • работает с сертифицированным натуральным камнем;
  • В цену входит установка и доставка
  • пенсионерам и инвалидам скидки;

Установка памятников производится по всем районам области. Мы также оформляем документы в военкомат для получения компенсации.
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