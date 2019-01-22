/ / / Памятники из карельского гранита

изготовление и установка гранитных подиумов (цвета разные), бордюры из гранита, различные ограждения из Карельского гранита;



работает с сертифицированным натуральным камнем;



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пенсионерам и инвалидам скидки;



Своим родным, ушедшим в лучший мир, хочется быть благодарными. И эту благодарность можно выразить увековеченьем имени на монументах из гранита или мрамора, которые простоят века на месте памяти вашего близкого человека.Компания «Гранит навсегда» производит весь цикл работ по благоустройству захоронений и изготавливает памятники разных вариантов уже более 10 лет. Вашему вниманию предлагаются как типовые памятники, так и оригинальные мемориальные комплексы.В выставочном зале в г. Гусеве, который недавно сменил месторасположения и переехал с улицы Толстого 3 на проспект Ленина 41а, вы можете осмотреть возможные варианты памятников и мемориалов, а также посмотреть на работы художников-портретистов по камню.При покупке мемориала или памятника компания проведет монтажно-установочные работы.Наши преимущества:Установка памятников производится по всем районам области. Мы также оформляем документы в военкомат для получения компенсации.