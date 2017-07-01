Выставочный зал памятников в Гусеве

Адрес г.Гусев, ул. Красноармейская, 3

Телефон 8-911-459-40-44

Многие люди на протяжении жизни задумываются о том, как увековечить память о себе в сердцах и мыслях людей. И порой, эти мысли излишни. Ведь в памяти и сердцах родственников и друзей они итак навсегда останутся хорошими и любимыми людьми. Своим предкам и родным, ушедшим в лучший мир, хочется быть благодарными. И эту благодарность можно выразить увековеченьем имени на монументах из гранита или мрамора, которые простоят века на месте памяти вашего близкого человека.



Компания "Гран Декор" изготавливает памятники разных вариантов уже более 15 лет. Вашему вниманию предлагаются как типовые памятники, так и оригинальные мемориальные комплексы.



В выставочном зале в г. Гусеве вы можете осмотреть возможные варианты памятников и мемориалов, а также посмотреть на работы художников-портретистов по камню.



При покупке мемориала или памятника компания проведет монтажно-установочные работы.



Также предлагается:



- изготовление и установка гранитных подиумов ( цвета разные), бордюры из гранита, различные ограждения;

- создание памятников из гранита разных цветов ( черный, темно-серый, светло-серый, коричневый, цвет какао);

- рассрочка платежа;

- пенсионерам и инвалидам скидки;

- также есть зимние скидки до 10%.



Установка памятников производится по всем районам области.