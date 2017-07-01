Выставочный зал памятников в Гусеве
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Адресг.Гусев, ул. Красноармейская, 3
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Телефон8-911-459-40-44
Многие люди на протяжении жизни задумываются о том, как увековечить память о себе в сердцах и мыслях людей. И порой, эти мысли излишни. Ведь в памяти и сердцах родственников и друзей они итак навсегда останутся хорошими и любимыми людьми. Своим предкам и родным, ушедшим в лучший мир, хочется быть благодарными. И эту благодарность можно выразить увековеченьем имени на монументах из гранита или мрамора, которые простоят века на месте памяти вашего близкого человека.Теги: Ритуальные услуги
Компания "Гран Декор" изготавливает памятники разных вариантов уже более 15 лет. Вашему вниманию предлагаются как типовые памятники, так и оригинальные мемориальные комплексы.
В выставочном зале в г. Гусеве вы можете осмотреть возможные варианты памятников и мемориалов, а также посмотреть на работы художников-портретистов по камню.
При покупке мемориала или памятника компания проведет монтажно-установочные работы.
Также предлагается:
- изготовление и установка гранитных подиумов ( цвета разные), бордюры из гранита, различные ограждения;
- создание памятников из гранита разных цветов ( черный, темно-серый, светло-серый, коричневый, цвет какао);
- рассрочка платежа;
- пенсионерам и инвалидам скидки;
- также есть зимние скидки до 10%.
Установка памятников производится по всем районам области.
Компания "Гран Декор" изготавливает памятники разных вариантов уже более 15 лет. Вашему вниманию предлагаются как типовые памятники, так и оригинальные мемориальные комплексы.
В выставочном зале в г. Гусеве вы можете осмотреть возможные варианты памятников и мемориалов, а также посмотреть на работы художников-портретистов по камню.
При покупке мемориала или памятника компания проведет монтажно-установочные работы.
Также предлагается:
- изготовление и установка гранитных подиумов ( цвета разные), бордюры из гранита, различные ограждения;
- создание памятников из гранита разных цветов ( черный, темно-серый, светло-серый, коричневый, цвет какао);
- рассрочка платежа;
- пенсионерам и инвалидам скидки;
- также есть зимние скидки до 10%.
Установка памятников производится по всем районам области.
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