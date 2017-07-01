Стройцентр
Туризм / PR

Туристическое агентство «Проотдых»


Агентство «Проотдых» организовано в 2013 году. В турагентстве работают профессионалы туристической отрасли, имеющие специализированное образование в данной области и большой положительный опыт работы в сфере туризма. В работе с клиентом туристическое агентство «Проотдых» придерживается главного правила: никогда не забывать о качестве услуги. Мы можем это гарантировать!

В нашей работе главное - это индивидуальный подход к каждому. Для нас каждый клиент неповторим, так как, подбирая тур, мы думаем о Вас, и стараемся изо всех сил, чтобы отдых Вам понравился и запомнился. Мы любим свою работу и поможем Вам выбрать оптимальный тур в соответствии с Вашими требованиями и возможностями.

Каждый турист получает у нас подробную консультацию, грамотное оформление документов и полное обеспечение поддержки и необходимого участия от менеджеров. Работая только с известными и надежными туроператорами, мы прилагаем все усилия и оберегаем Вас от некачественных услуг на туристическом рынке. Обратитесь к нам и убедитесь сами!

Многие туристы стали нашими постоянными клиентами и друзьями, нас советуют близким, родственникам и знакомым. Рекомендуем отдых, как для себя - вот главное в работе менеджера агентства «Проотдых».

Путешествие с нами – это безупречный сервис, полное сопровождение и гарантия хорошего отдыха! Присоединяйтесь к тем, кто уже в пути, а мы сделаем ваш отдых безопасным и комфортным.

Ждем Вас в нашем офисе! Будем рады встрече с каждым из Вас!

Турагентство «Проотдых» предлагает широкий спектр услуг в области отдыха и путешествий!

К вашим услугам:

  • авиа и ж/д билеты;
  • пляжный отдых на лучших курортах;
  • бронирование отелей по всему миру;
  • экскурсионные туры по Европе;
  • школьные туры;
  • визы Шенген (мультивизы в чистый паспорт!)
  • анкеты и страховки;
  • туристические sim-карты.

А вместе с тем, доступные цены и профессионализм!

И можно в кредит!
Теги: Проотдых
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