К вашим услугам:

авиа и ж/д билеты;



пляжный отдых на лучших курортах;



бронирование отелей по всему миру;



экскурсионные туры по Европе;



школьные туры;



визы Шенген (мультивизы в чистый паспорт!)



анкеты и страховки;



туристические sim-карты.



Агентство «Проотдых» организовано в 2013 году. В турагентстве работают профессионалы туристической отрасли, имеющие специализированное образование в данной области и большой положительный опыт работы в сфере туризма. В работе с клиентом туристическое агентство «Проотдых» придерживается главного правила: никогда не забывать о качестве услуги. Мы можем это гарантировать!В нашей работе главное - это индивидуальный подход к каждому. Для нас каждый клиент неповторим, так как, подбирая тур, мы думаем о Вас, и стараемся изо всех сил, чтобы отдых Вам понравился и запомнился. Мы любим свою работу и поможем Вам выбрать оптимальный тур в соответствии с Вашими требованиями и возможностями.Каждый турист получает у нас подробную консультацию, грамотное оформление документов и полное обеспечение поддержки и необходимого участия от менеджеров. Работая только с известными и надежными туроператорами, мы прилагаем все усилия и оберегаем Вас от некачественных услуг на туристическом рынке. Обратитесь к нам и убедитесь сами!Многие туристы стали нашими постоянными клиентами и друзьями, нас советуют близким, родственникам и знакомым. Рекомендуем отдых, как для себя - вот главное в работе менеджера агентства «Проотдых».Путешествие с нами – это безупречный сервис, полное сопровождение и гарантия хорошего отдыха! Присоединяйтесь к тем, кто уже в пути, а мы сделаем ваш отдых безопасным и комфортным.Ждем Вас в нашем офисе! Будем рады встрече с каждым из Вас!Турагентство «Проотдых» предлагает широкий спектр услуг в области отдыха и путешествий!А вместе с тем, доступные цены и профессионализм!И можно в кредит!