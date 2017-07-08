История города

8 июль 2017, 15:38

Восточная Пруссия, Калининградская область…Край темных лесов и кристальных озер хранит в себе загадки и тайны язычников пруссов, с их обычаями, обрядами и многовековой историей. Наличие многочисленных богов у пруссов привело к возникновению языческих святилищ на этой территории. Одно из самых известных располагалось недалеко от теперешнего поселка Мамоново. Там совершались поклонения и жертвоприношения. Уже тогда определилась главная веха в развитии торговли торговля янтарем.Волею судеб в Северо-восточной части Восточной Пруссии на слиянии рек Писса и Роминте возникла небольшая деревушка Биссеркемен (первое упоминание о которой, относится к 1580 году). Именно в это время здесь возникает первая деревянная церковь, в последствии ставшая главной старогородской кирхой Гумбиннена.В 1724 году по приказу короля Фридриха Вильгельма 1 деревне был придан статус города. Строительство Гумбиннена велось согласно плану известного немецкого архитектора Шультхайса фон Унфрида по европейскому типу. Власти города были свободны во вкладывании капитала в строительство.По приказу короля все должно было быть строгим, но по прусски щедрым. Татарское нашествие и чума 1709-1711 годов катастрофически сказались на развитии края. Гумбиннен полностью обезлюдел. Тогда Фридрих Вильгельм I приглашает сюда гонимых католической церковью швейцарцев и австрийцев. Так немцы из земель Нассавен, Пфальц и Магдебург населили территорию Восточной Пруссии. Из-за многочисленного литовского населения город назывался «Прусская Литва».К 100-летию города на центральной площади был установлен памятник Фридриху Вильгельму I работы скульптора Даниеля Рауха. Перед зданием старого правительства в окружении дубов 3-х метровая статуя короля была главной достопримечательностью Гумбиннена.Либеральная политика Прусского короля позволяла уживаться в этом крае людям разных религиозных конфессий. Из 20 тысяч переселенцев из города Зальцбурга 11 тысяч нашли свою родину в Гумбиннене. Город стал центром Зальцбуржского расселения. Здесь строится госпиталь и Евангелическо-Лютеранская церковь.Немецкий скульптор Людвиг Фордермайер, начав работать над статуей лося, точно не знал, что красавец попадет в Гумбиннен, украсит набережную реки Писса и в последствии станет символом нашего города. Он лепил лося с натуры в лесничестве Мариенбрух в Гильге. Там у Фордермайера была мастерская, где он и начал моделировать лося из гипса.Процесс работы над скульптурой сопровождался перепиской художника с хорошо известным тогда профессором Рихардом Фризе, являвшимся придворным художником императора Вильгельма II. Национальная комиссия по искусству купила эту статую для государства. Лось должен был найти себе место в Восточной Пруссии. Статуя была отлита в бронзе в городе Потсдаме и в 1911 году установлена на набережной реки Писса.После Второй Мировой войны статую перевезли в Калининград, и до 1991 года она украшала городской зоопарк. Но благодаря усилиям и предприимчивости местных властей ее удалось вернуть в родной город. В праздничные дни статую Гусевского лося украшают воздушными шарами. В сквере, где он стоит, проводятся городские мероприятия.Город Гусев - центр одноименного округа и района - по праву был назван городом чиновников. Здесь располагались городские, районные и окружные власти. В здании старого правительства, расположенного на центральной площади, во время семилетней войны президентом правления был управляющий конезаводом в Гросс-Тракенене Йоахан Фридрих фон Домхард. В наполеоновскую эру - Теодор фон Шён. Красивейшее здание Нового правительства в стиле барокко, возвысилось на центральной площади города позже, в 1911 году. Его башню украсил геральдический орёл и скульптуры 2х женщин с купидонами у ног. Одна символизировала промышленность, другая - сельское хозяйство. Живописные фасады, цоколь из серого гранита, карниз – из белого песчаника, этажи из серебристого терразита. Отец знаменитого создателя Вернера фон Брауна также служил здесь в 20-е годы прошлого века председателем окружной палаты. Сам же великий ученый был в то время студентом высшей гимназии Фридрихшуле.В актовом зале сегодняшнего сельскохозяйственного техникума сохранилась фреска с изображением короля Фридриха Вильгельма I, встречающего зальцбуржских переселенцев, размером 9х12 метров, реставрация которой может снова открыть городу творение всемирно известного немецкого художника Отто Хайкерта. Внизу фрески надпись: « Мне - новые сыновья, вам - ласковую родину». Здание построено в готическом стиле и относится к памятникам архитектуры.Стиль неоготика, возникший позже, представляет у нас в городе бывшее здание народного банка. Сегодня это общежитие завода Светотехнической арматуры. Устремившиеся ввысь остроугольные башенки возвращают нас во времена наибольшего расцвета и развития Гумбиннена.Так, в конце 19 начале 20 веков в городе появились сразу 5 общественных учреждений: здание окружной почтовой дирекции (1887-1890), с мощным гранитным фундаментом, Крайзхауз или Окружное управление (1898), в 1903 году появилось новое здание Фридрихшуле, затем Государственный банк и управление железнодорожными производствами.Перестроечные времена негативно сказались на благосостоянии местного населения. Крупнейшие заводы, специализировавшиеся на изготовлении прожекторов, микродвигателей, трикотажных изделий, практически распались.Теперешнее русло нашей реки было выправлено искусственно в 1738 году по проекту инженера Бергнусса. Старое русло закопали, а мельничную канаву, называвшуюся Россбах, расширили. С тех времён Писса течёт в самом центре города, разделяя его на лево и правобережье.Река, с её променадами, лодочными станциями, многочисленными мостами, является настоящим украшением города. И недаром она получила название «Маленькая Венеция». На левом берегу Писсы, не нарушая гармонии, расположена гостиница «Королевский Двор», бывшая «Кайзерхофф». В своё время здесь останавливались многие знатные особы.