«Городской объектив»: Ласточка

14 июнь 2017, 23:57

Телефонный звонок, раздавшийся ранним утром в конце апреля, был неожиданным. Звонил мой давний и надёжный друг Геннадий Захаров. После обмена приветствиями он сказал: «Михаил, если ты не занят ничем серьёзным, я прошу поехать со мной в отпуск на Кавказ. Пригласил погостить однополчанин, с которым вместе служили после окончания университета».



Также на этой неделе журналисты газеты «Городской объектив»:

- узнали, что всех кандидатов в российские губернаторы поделили на три группы: «варяги», «возвращенцы 2016 года» и «технократы»;

- выяснили, что за нелюбовь к теще можно угодить под суд;

- познакомились с бесплатными услугами, о которых большинство пассажиров поездов и не подозревает;

- пустили в дело хвостики клубники;

- поили тлю кока-колой;

- боролись с лодырями, бракоделами и прогульщиками с помощью заводского радио.



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