«Городской объектив»: Ласточка
14 июнь 2017, 23:57
Телефонный звонок, раздавшийся ранним утром в конце апреля, был неожиданным. Звонил мой давний и надёжный друг Геннадий Захаров. После обмена приветствиями он сказал: «Михаил, если ты не занят ничем серьёзным, я прошу поехать со мной в отпуск на Кавказ. Пригласил погостить однополчанин, с которым вместе служили после окончания университета».Теги: Городской объектив
Также на этой неделе журналисты газеты «Городской объектив»:
- узнали, что всех кандидатов в российские губернаторы поделили на три группы: «варяги», «возвращенцы 2016 года» и «технократы»;
- выяснили, что за нелюбовь к теще можно угодить под суд;
- познакомились с бесплатными услугами, о которых большинство пассажиров поездов и не подозревает;
- пустили в дело хвостики клубники;
- поили тлю кока-колой;
- боролись с лодырями, бракоделами и прогульщиками с помощью заводского радио.
Хотите узнать подробности? Читайте газету «Городской объектив»! Свежий номер уже в продаже в сети магазинов и во всех киосках «Пресса»!
Также на этой неделе журналисты газеты «Городской объектив»:
- узнали, что всех кандидатов в российские губернаторы поделили на три группы: «варяги», «возвращенцы 2016 года» и «технократы»;
- выяснили, что за нелюбовь к теще можно угодить под суд;
- познакомились с бесплатными услугами, о которых большинство пассажиров поездов и не подозревает;
- пустили в дело хвостики клубники;
- поили тлю кока-колой;
- боролись с лодырями, бракоделами и прогульщиками с помощью заводского радио.
Хотите узнать подробности? Читайте газету «Городской объектив»! Свежий номер уже в продаже в сети магазинов и во всех киосках «Пресса»!
305 просмотров
0