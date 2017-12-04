Стройцентр
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В 2018 году отремонтируют участок дороги, проходящий через Озерск, Гусев и Добровольск

4 декабрь 2017, 13:04
В 2018 году отремонтируют участок дороги, проходящий через Озерск, Гусев и Добровольск
В Калининградской области в 2018 году отремонтируют дороги общей протяженностью 97,99 км. Об этом «Комсомольской правде» рассказала министр развития инфраструктуры Калининградской области Елена Дятлова.

При этом на областные дороги придется по плану 59,65 км (три участка дорог). Это - участок от Борисово до Немана через Знаменск, Озерск, Гусев и Добровольск; участок Гурьевск-Каширское; участок Чкаловск-Люблино-Взморье; участок Березовка-Храброво-Жемчужное(переходящий объект, отремонтирована в 2017). Запланировано отремонтировать 21 улицу(38,34 км) в самом Калининграде. В частности - ул. Портовую, проспект Победы, ул. Гагарина, Большую Окружную и др.

Министр отметила, что довольна тем, как в Калининграде проходит ремонт дорог.

«2018 год будет сложным для дорожников. Связано это с чемпионатом мира по футболу. Мы не сможем делать дороги в центре города с июня по июль, - сказала Елена Дятлова. - Выйдем на дорожные объекты в августе, когда закончатся мероприятия, связанные с ЧМ».
Теги: ремонт дороги
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Гость Пупкин
# 1Гость Пупкин
Площадь городскую уже отремонтировали в 2017
Сегодня, 13:21   ЦитироватьОтветить1
брат Пупкина
# 2брат Пупкина
И мост пешеходный давно готов-все как обещали.
Сегодня, 13:36   ЦитироватьОтветить0

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