В 2018 году отремонтируют участок дороги, проходящий через Озерск, Гусев и Добровольск
4 декабрь 2017, 13:04
В Калининградской области в 2018 году отремонтируют дороги общей протяженностью 97,99 км. Об этом «Комсомольской правде» рассказала министр развития инфраструктуры Калининградской области Елена Дятлова.Теги: ремонт дороги
При этом на областные дороги придется по плану 59,65 км (три участка дорог). Это - участок от Борисово до Немана через Знаменск, Озерск, Гусев и Добровольск; участок Гурьевск-Каширское; участок Чкаловск-Люблино-Взморье; участок Березовка-Храброво-Жемчужное(переходящий объект, отремонтирована в 2017). Запланировано отремонтировать 21 улицу(38,34 км) в самом Калининграде. В частности - ул. Портовую, проспект Победы, ул. Гагарина, Большую Окружную и др.
Министр отметила, что довольна тем, как в Калининграде проходит ремонт дорог.
«2018 год будет сложным для дорожников. Связано это с чемпионатом мира по футболу. Мы не сможем делать дороги в центре города с июня по июль, - сказала Елена Дятлова. - Выйдем на дорожные объекты в августе, когда закончатся мероприятия, связанные с ЧМ».
При этом на областные дороги придется по плану 59,65 км (три участка дорог). Это - участок от Борисово до Немана через Знаменск, Озерск, Гусев и Добровольск; участок Гурьевск-Каширское; участок Чкаловск-Люблино-Взморье; участок Березовка-Храброво-Жемчужное(переходящий объект, отремонтирована в 2017). Запланировано отремонтировать 21 улицу(38,34 км) в самом Калининграде. В частности - ул. Портовую, проспект Победы, ул. Гагарина, Большую Окружную и др.
Министр отметила, что довольна тем, как в Калининграде проходит ремонт дорог.
«2018 год будет сложным для дорожников. Связано это с чемпионатом мира по футболу. Мы не сможем делать дороги в центре города с июня по июль, - сказала Елена Дятлова. - Выйдем на дорожные объекты в августе, когда закончатся мероприятия, связанные с ЧМ».
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