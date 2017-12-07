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Налоговая служба информирует о необходимости исполнения обязанности по уплате имущественных налогов

7 декабрь 2017, 16:14
Налоговая служба информирует о необходимости исполнения обязанности по уплате имущественных налогов
1 декабря 2017 года был последний день уплаты имущественных налогов на физических лиц - транспортного, земельного и налога на имущество. Владельцы квартир, домов, гаражей земельных участков, автотранспортных средств должны уплатить налоги за 2016 г.

Налоговая служба всем налогоплательщикам, незарегистрированным в личном кабинете налогоплательщика, высылает уведомление об уплате налога по почте. В случае если уведомление не пришло, необходимо обратиться в кабинет №10 Налоговой инспекции города Гусева по адресу: г. Гусев, пр-кт Ленина, 29, т. 3-03-85. Неполучение уведомления не освобождает от уплаты налога.

Налоговая служба обращает внимание на необходимость исполнения обязанности по уплате имущественных налогов. В случае неуплаты образуется задолженность, а на сумму неуплаченных налогов автоматически начисляются пени. В течение двух месяцев налоговая служба будет рассылать требование об уплате налогов, по истечению этого периода данные о неуплаченных налогах будут переданы приставам для взыскания в принудительном порядке.
Теги: налоги
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БЕЗ ИНЕТА
# 1БЕЗ ИНЕТА
МОЛОДЦЫ. КВИТАНЦИЙ НЕТ А ПЕНЯ УЖЕ ПОШЛА КАК ТАК.
Сегодня, 16:34   ЦитироватьОтветить1
bim324
# 2bim324
Интересно кто и в каком состоянии чертил дорожную разметку на выезде из Гусева, в конце улицы Багратиона, перекресток Федеральной трассы, направление Гусев-Добровольск. Это просто ужас!!!! Или у нас появились новые ПДД???
Сегодня, 19:02   ЦитироватьОтветить0
Гость Гость
# 3Гость Гость
bim324,
Это ни кому не интересно,всем все равно,живите как хотите,но главное платите!
Сегодня, 21:20   ЦитироватьОтветить0

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