Налоговая служба информирует о необходимости исполнения обязанности по уплате имущественных налогов

7 декабрь 2017, 16:14

1 декабря 2017 года был последний день уплаты имущественных налогов на физических лиц - транспортного, земельного и налога на имущество. Владельцы квартир, домов, гаражей земельных участков, автотранспортных средств должны уплатить налоги за 2016 г.



Налоговая служба всем налогоплательщикам, незарегистрированным в личном кабинете налогоплательщика, высылает уведомление об уплате налога по почте. В случае если уведомление не пришло, необходимо обратиться в кабинет №10 Налоговой инспекции города Гусева по адресу: г. Гусев, пр-кт Ленина, 29, т. 3-03-85. Неполучение уведомления не освобождает от уплаты налога.



Налоговая служба обращает внимание на необходимость исполнения обязанности по уплате имущественных налогов. В случае неуплаты образуется задолженность, а на сумму неуплаченных налогов автоматически начисляются пени. В течение двух месяцев налоговая служба будет рассылать требование об уплате налогов, по истечению этого периода данные о неуплаченных налогах будут переданы приставам для взыскания в принудительном порядке.

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