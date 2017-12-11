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Гусевская больница не доверила стирку своего белья Светлане Цукановой

11 декабрь 2017, 19:28
Гусевская больница не доверила стирку своего белья Светлане Цукановой
Индивидуальный предприниматель Светлана Цуканова, открывшая в Гусеве прачечную, проиграла конкурс на стирку белья Гусевской центральной районной больницы за 96 тыс. руб. Как пишет Rugrad.eu, победителем стало ООО «Бриз», зарегистрированное в Пензе.

В ходе электронного аукциона супруга полпреда президента в СЗФО предложила постирать 4440 кг белья за 96 903 руб., компания из Пензы предложила на тысячу рублей меньше — 95 904 руб. В ходе аукциона начальная цена была снижена на 52 % c 199 800 руб.

ООО «Бриз» из Пензы принадлежит Константину Касаткину и не имеет собственных мощностей для стирки в Калининградской области. Скорее всего, компании придется брать субподрядчика, которым может стать Светлана Цуканова как владелец единственной прачечной в Гусеве.
Теги: госзакупки
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Агдепрачечная
# 1Агдепрачечная
Адрес прачечной в студию.
Вчера, 19:45   ЦитироватьОтветить0
Мираторг
# 2Мираторг
Не утверждаю что это именно этот случай, но обычно такие конторки создают с целью отмывки денег.
Вчера, 22:56   ЦитироватьОтветить1

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