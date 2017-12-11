Гусевская больница не доверила стирку своего белья Светлане Цукановой
11 декабрь 2017, 19:28
Индивидуальный предприниматель Светлана Цуканова, открывшая в Гусеве прачечную, проиграла конкурс на стирку белья Гусевской центральной районной больницы за 96 тыс. руб. Как пишет Rugrad.eu, победителем стало ООО «Бриз», зарегистрированное в Пензе.Теги: госзакупки
В ходе электронного аукциона супруга полпреда президента в СЗФО предложила постирать 4440 кг белья за 96 903 руб., компания из Пензы предложила на тысячу рублей меньше — 95 904 руб. В ходе аукциона начальная цена была снижена на 52 % c 199 800 руб.
ООО «Бриз» из Пензы принадлежит Константину Касаткину и не имеет собственных мощностей для стирки в Калининградской области. Скорее всего, компании придется брать субподрядчика, которым может стать Светлана Цуканова как владелец единственной прачечной в Гусеве.
В ходе электронного аукциона супруга полпреда президента в СЗФО предложила постирать 4440 кг белья за 96 903 руб., компания из Пензы предложила на тысячу рублей меньше — 95 904 руб. В ходе аукциона начальная цена была снижена на 52 % c 199 800 руб.
ООО «Бриз» из Пензы принадлежит Константину Касаткину и не имеет собственных мощностей для стирки в Калининградской области. Скорее всего, компании придется брать субподрядчика, которым может стать Светлана Цуканова как владелец единственной прачечной в Гусеве.
484 просмотра | 2 комментария
0