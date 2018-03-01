Для Маяковской ТЭС была построена и введена в эксплуатацию линия электропередачи, протяженностью почти в 40 км. Одна из опор находится в ГРЭСовском лесу, что потребовало вырубки 400 деревьев на двух гектарах леса.
За причиненный ущерб ОАО «Янтарьэнерго» выплатило городу компенсацию.
Путем длительной переписки администрация убедила ОАО «Янтарьэнерго» передать городу в собственность и срубленную древесину. Было принято решение не использовать ее на муниципальные нужды, а продать и вырученные средства направить на благоустройство территории ГРЭСовского леса, как первый вклад в программу развития этой территории, — одно из любимых мест отдыха горожан и гостей города.
Исходя из документации об аукционе, которая размещена на официальном сайте администрации, за кругляк в объеме 235 куб.м планируется выручить как минимум 658 тысяч рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 22 марта 2018 года.
Средства от продажи древесины с места строительства ЛЭП пойдут на благоустройство ГРЭСовского леса
1 марта 2018, 14:00ГРЭСовский лес торги
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