Магазин «Двери» на Красноармейской
/ / / Средства от продажи древесины с места строительства ЛЭП пойдут на благоустройство ГРЭСовского леса
Информационный сайт города Гусева

Средства от продажи древесины с места строительства ЛЭП пойдут на благоустройство ГРЭСовского леса

1 марта 2018, 14:00
Для Маяковской ТЭС была построена и введена в эксплуатацию линия электропередачи, протяженностью почти в 40 км. Одна из опор находится в ГРЭСовском лесу, что потребовало вырубки 400 деревьев на двух гектарах леса.

За причиненный ущерб ОАО «Янтарьэнерго» выплатило городу компенсацию.

Путем длительной переписки администрация убедила ОАО «Янтарьэнерго» передать городу в собственность и срубленную древесину. Было принято решение не использовать ее на муниципальные нужды, а продать и вырученные средства направить на благоустройство территории ГРЭСовского леса, как первый вклад в программу развития этой территории, — одно из любимых мест отдыха горожан и гостей города.

Исходя из документации об аукционе, которая размещена на официальном сайте администрации, за кругляк в объеме 235 куб.м планируется выручить как минимум 658 тысяч рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 22 марта 2018 года.
ГРЭСовский лес торги
278 просмотров   |   4 комментария
0
Загородный Парк Отель
Другие новости по теме
Городская администрация информирует о проведении торгов на право аренды земли
Городская администрация информирует о проведении торгов на право аренды земли
Городская администрация информирует о проведении торгов по продаже и аренды земли
Городская администрация информирует о проведении торгов по продаже и аренды земли
Городская администрация информирует о проведении аукциона по продаже и аренды земли
Городская администрация информирует о проведении аукциона по продаже и аренды земли
Администрация Гусева сообщает о проведении аукциона по продаже участков для индивидуального строительства
Администрация Гусева сообщает о проведении аукциона по продаже участков для индивидуального строительства
житель
# 1житель
а разве Юра Лактионов еще не весь лес продал?
Сегодня, 14:16   ЦитироватьОтветить1
И мои 5 копеек..
# 2И мои 5 копеек..
Цитата: житель
а разве Юра Лактионов еще не весь лес продал?

Это точно. В контакте его жена лес усердно продавала. Специально даже скриншоты сохранил.
Сегодня, 16:27   ЦитироватьОтветить3
Кило Ирисок
# 3Кило Ирисок
а вот никак нельзя было провести линию чтобы не рубить 400 дер на 2-х гектарах?
и теперь гусевцы будут прогуливаться возле высоковольтной линии
Сегодня, 17:15   ЦитироватьОтветить4
Я
# 4Я
Уничтожат лес. Спасибо партии родной. Фашистское наследие должно быть уничтожено.
Сегодня, 17:29   ЦитироватьОтветить1

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Сауна Verona