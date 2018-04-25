Городская администрация сообщает о проведении аукциона по продаже нежилого здания площадью 248,7 кв. м., с земельным участком площадью 917 кв. м., расположенное по адресу: город Гусев, проспект Ленина, 47а. Информация об этом размещена на сайте городской администрации.
Начальная цена продажи составляет 2457000 рублей. Заявки принимаются по 10 мая 2018 года. Аукцион состоится 17 мая 2018 года.
Городская администрация продает бывший спортзал на проспекте Ленина
25 апреля 2018, 12:56
аукцион Админстрация Гусевского района
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