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Запланированные мероприятия в рамках программы конкретных дел на 2019 год

15 июля 2018, 21:50
Запланированные мероприятия в рамках программы конкретных дел на 2019 год
В рамках программы конкретных дел по комплексному благоустройству территории МО «Гусевский городской округ» в 2019 году администрация округа планирует выполнить:

  • капитальный ремонт тротуаров по улице Железнодорожной в Гусеве (3800 тыс. руб.);
  • обустроить две автобусные остановки в посёлке Приозёрном Гусевского района (200 тыс. руб.);
  • построить пять детских игровых площадок (1250 тыс. руб.);
  • устроить уличное освещение в посёлке Приозёрном Гусевского района (400 тыс. руб.);
  • устроить уличное освещение в посёлке Первомайском (500 тыс. руб.);
  • выполнить работы по капитальному ремонту участка сетей водопровода в посёлке Калининском Гусевского района (4250 тыс. руб.).

Информацию об этом разместила группа «ГУСЕВ HD».
программа конкретных дел
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