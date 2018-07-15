/ / / Запланированные мероприятия в рамках программы конкретных дел на 2019 год

- капитальный ремонт тротуаров по улице Железнодорожной в Гусеве (3800 тыс. руб.);
- обустроить две автобусные остановки в посёлке Приозёрном Гусевского района (200 тыс. руб.);
- построить пять детских игровых площадок (1250 тыс. руб.);
- устроить уличное освещение в посёлке Приозёрном Гусевского района (400 тыс. руб.);
- устроить уличное освещение в посёлке Первомайском (500 тыс. руб.);
- выполнить работы по капитальному ремонту участка сетей водопровода в посёлке Калининском Гусевского района (4250 тыс. руб.).
Информацию об этом разместила группа «ГУСЕВ HD».