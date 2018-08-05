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Александр Китаев назвал неудачным инвестпроект самого крупного в регионе яблоневого сада

5 августа 2018, 15:52
Александр Китаев назвал неудачным инвестпроект самого крупного в регионе яблоневого сада
Инвестпроект самого крупного в регионе яблоневого сада не приносит прибыли, сообщил Rugrad.eu врио главы администрации Гусевского городского округа Александр Китаев на круглом столе «Инвестиционное развитие муниципалитетов Калининградской области», организованном РИА «ФедералПресс».

«Сегодня у нас реализуются четыре крупных инвестпроекта. Есть удачные и неудачные. В числе удачных — „Долгов Групп“ завершает реконструкцию зернохранилища. ООО „Тепличный комплекс“ хорошо прошел первый этап, но пока завис на втором. Есть не очень удачный проект — Табухов, который высадил 200 гектаров садов. Было в планах строительство хранилища, переработка яблок. Но возникают сложности и сегодня мы стоим на распутье: договоры аренды есть, формальное исполнение инвестиционного соглашения есть, но экономического эффекта это пока не приносит. Нет сбора продукции, реализации, рабочих мест. И здесь сейчас либо поверить и поддержать, либо начать мероприятия по введению этих земель в оборот», — рассказал Китаев.
яблоневый сад Александр Китаев
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Цуканов
# 1Цуканов
Сейчас Саня наговорит и посадят тех кто выделял 50 млн субсидии на эти сады
Сегодня, 15:55   ЦитироватьОтветить3
Гость Наталья
# 2Гость Наталья
Так саду надо лет 5, как минимум.
Сегодня, 19:53   ЦитироватьОтветить1
Д.Д.Л.
# 3Д.Д.Л.
Крохотный сад. Правильно, толку не будет! Если правительство хочет яблоки,надо брать пример с Поляков! Только вот беда, НАРОД не может работать!
Сегодня, 20:32   ЦитироватьОтветить0
Жертва коммунистической власти
# 4Жертва коммунистической власти
Да от куда прибыль будет, этому дай, тому сунь. А саду пару лет. Сейчас перепашем, потом заново сажать будем, дескать ошиблись.... Во всех нормальных странах сельское хозяйство датируют, а у нас кнутом крестьянина как били так и бьют. Свиней всех на частных дворах вырезали за яблони взялись, ай молодцы единоросы. Слава единой россии, героям слава!!!
Сегодня, 20:47   ЦитироватьОтветить0
Лекторат
# 5Лекторат
Цитата: Жертва коммунистической власти
Слава единой россии, героям слава!!!

До выбров месяц. Ну чё славные, начинайте лить мне в уши как я буду счастливо жить до пенсии в 70 лет.
Сегодня, 21:28   ЦитироватьОтветить0
Гость александр
# 6Гость александр
знакомые были в прошлом году в этих садах,там яблочки как на рынке цена 40₽за кило причем не важно сам ты рвешь их или тебе впаривают,вот это я понимаю бизнес на яблочках.а то что нам поет г. Китаев это понятно ведь там нет его интереса.
Сегодня, 22:12   ЦитироватьОтветить0

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