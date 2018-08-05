Инвестпроект самого крупного в регионе яблоневого сада не приносит прибыли, сообщил Rugrad.eu врио главы администрации Гусевского городского округа Александр Китаев на круглом столе «Инвестиционное развитие муниципалитетов Калининградской области», организованном РИА «ФедералПресс».
«Сегодня у нас реализуются четыре крупных инвестпроекта. Есть удачные и неудачные. В числе удачных — „Долгов Групп“ завершает реконструкцию зернохранилища. ООО „Тепличный комплекс“ хорошо прошел первый этап, но пока завис на втором. Есть не очень удачный проект — Табухов, который высадил 200 гектаров садов. Было в планах строительство хранилища, переработка яблок. Но возникают сложности и сегодня мы стоим на распутье: договоры аренды есть, формальное исполнение инвестиционного соглашения есть, но экономического эффекта это пока не приносит. Нет сбора продукции, реализации, рабочих мест. И здесь сейчас либо поверить и поддержать, либо начать мероприятия по введению этих земель в оборот», — рассказал Китаев.
Александр Китаев назвал неудачным инвестпроект самого крупного в регионе яблоневого сада
5 августа 2018, 15:52
яблоневый сад Александр Китаев
476 просмотров | 6 комментариев
Другие новости по теме