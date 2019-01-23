Городская администрация проводит торги по продаже пакета акций ОАО «Аптека 56», которое расположено в городе Гусеве на улице Красноармейской, 9. Информация об этом размещена на сайте городской администрации.
Пакет акций Открытого акционерного общества в количестве 2863 штук, что составляет 100% от уставного капитала, продаются посредством публичного предложения. Номинальная стоимость одной акции составляет 1000 рублей.
Начальная цена продаваемого имущества составляет 9015500 рублей. Торги пройдут 27 февраля.
Городская администрация проводит торги по продаже пакета акций ОАО «Аптека 56»
23 января 2019, 12:27
аукцион Админстрация Гусевского района
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