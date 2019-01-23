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Городская администрация проводит торги по продаже пакета акций ОАО «Аптека 56»

23 января 2019, 12:27
Городская администрация проводит торги по продаже пакета акций ОАО «Аптека 56»
Городская администрация проводит торги по продаже пакета акций ОАО «Аптека 56», которое расположено в городе Гусеве на улице Красноармейской, 9. Информация об этом размещена на сайте городской администрации.

Пакет акций Открытого акционерного общества в количестве 2863 штук, что составляет 100% от уставного капитала, продаются посредством публичного предложения. Номинальная стоимость одной акции составляет 1000 рублей.

Начальная цена продаваемого имущества составляет 9015500 рублей. Торги пройдут 27 февраля.
аукцион Админстрация Гусевского района
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