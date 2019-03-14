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В рамках региональной программы в Гусеве запланирован ремонт четырёх многоквартирных домов

14 марта 2019, 12:25
В рамках региональной программы в Гусеве запланирован ремонт четырёх многоквартирных домов
В рамках «Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Калининградской области» в Гусеве запланирован капитальный ремонт кровли по адресам: ул. Почтовая, д. 3 и 4 и ул. Северная, д. 5, а также капитальный ремонт фасада по адресу ул. Ю. Смирнова, д. 18.

Извещение о проведении торгов на выполнение работ размещено на электронной торговой площадке. Максимальная стоимость работ составляет 8 741 656,23 рублей. Электронный аукцион состоится 5 апреля 2019 года.
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