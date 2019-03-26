Администрация города Гусева продаёт нежилое здание довоенной постройки на улице Школьной, 11а. Информация об этом размещена на сайте городской администрации.
Здание площадью 1671,8 кв. м. продаётся вместе с земельным участком площадью 5161 кв. м., на котором оно расположено.
Цена первоначального предложения объекта составляет 7086300 (семь миллионов восемьдесят шесть тысяч триста) рублей без учета НДС. Торги пройдут 29 марта.
В советское время в этом здании располагалась средняя общеобразовательная школа № 4. 1986 году там произошел сильный пожар. Неоднократно принимались попытки восстановить здание, — сделали крышу, вставили окна, но до настоящего времени оно так и пустует.
Городская администрация продаёт здание бывшей школы №4
26 марта 2019, 21:44
аукцион
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