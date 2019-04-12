ОАО «Гусевский Райавтодор», подавшее единственное предложение на аукционе, получило контракт на капитальный ремонт участков автомобильной дороги «Гусев — Дубрава — Плавни» за 42 млн руб. Информация об этом опубликована на портале государственных закупок, сообщает Rugrad.eu.
По заказу ГКУ «Управление дорожного хозяйства Калининградской области» подрядчику предстоит отремонтировать 1,6 км 2-полосной трассы к ферме крупного рогатого скота «Карамышево» в Озерском городском округе с устройством земельного полотна, дорожной одежды, укреплением обочин и обустройством дороги.
«Гусевский Райавтодор» отремонтирует 1,6 км дороги под Озерском за 42 млн руб
12 апреля 2019, 09:59
госзакупки ремонт
189 просмотров
Другие новости по теме