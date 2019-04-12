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Сотрудники городской администрации приняли участие в международном форуме «IPQuorum-2019»

12 апреля 2019, 19:02
Сотрудники городской администрации приняли участие в международном форуме «IPQuorum-2019»
Гусев принял участие в Международном стратегическом форуме по интеллектуальной собственности «IPQuorum-2019», который проходил с 10 по 12 апреля в Светлогорске. Ключевой темой было использование интеллектуальной собственности и государственное регулирование в этой сфере.

В форуме принимали участие представители министерств и профильных ведомств, государственные и частные корпорации, российские и зарубежные компании, которые на практике реализуют инновационные решения в сфере интеллектуальной собственности. Участие в «IPQuorum-2019» может помочь в популяризации и продвижении нашего города, а также в привлечении инвесторов в сфере IT.

Представители администрации МО «Гусевский городской округ» обсудили с компаниями, работающими в информационно-технологической сфере, возможное сотрудничество по внедрению новых информационных технологий, программных и технических решений в различных сферах городского хозяйства.

В течение трех дней обсуждались проблемы различных отраслей. Ведущие зарубежные и российские эксперты оценили возможности применения инструментов интеллектуальной собственности для практического решения задач в социально-экономической сфере.
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А
# 1Артем
Любит наша администрация форумы. Других дел у них нет.
Сегодня, 19:17   ЦитироватьОтветить
00
Г
# 2Гость Гость
Какое отношение администрация имеет к интеллектуальной собственности? Какой результат от 3х дней протирания штанов на форуме?
Сегодня, 19:28   ЦитироватьОтветить
10
Г
# 3ГераБуФфон
Цитата: Гость Гость
Какое отношение администрация имеет к интеллектуальной собственности? Какой результат от 3х дней протирания штанов на форуме?
В форуме принимали участие представители министерств и профильных ведомств, государственные и частные корпорации, российские и зарубежные компании, которые на практике реализуют инновационные решения в сфере интеллектуальной собственности. bowtie
Сегодня, 19:55   ЦитироватьОтветить
00
Л
# 4ЛДПР
И сколько платят работнику за участие в форуме? Из расчета 50 000 в месяц
Сегодня, 19:59   ЦитироватьОтветить
00

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