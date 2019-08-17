Администрация города Гусева разместила заявку на предоставление кредитных средств муниципальному бюджету в форме открытия кредитной линии в объеме 20,5 миллионов рублей. Информация об этом размещена на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.
В техническом задании указано, что процентная ставка должна быть не более 8,25% годовых и срок возврата не позднее 36 месяцев. Победитель аукциона определится 4 сентября 2019 года.
В городской администрации не прокомментировали для каких целей берется кредит.
Городская администрация берёт кредит в 20,5 миллионов рублей
17 августа 2019, 14:32госзакупки кредит
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