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Информационный сайт города Гусева

Городская администрация берёт кредит в 20,5 миллионов рублей

17 августа 2019, 14:32
Администрация города Гусева разместила заявку на предоставление кредитных средств муниципальному бюджету в форме открытия кредитной линии в объеме 20,5 миллионов рублей. Информация об этом размещена на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

В техническом задании указано, что процентная ставка должна быть не более 8,25% годовых и срок возврата не позднее 36 месяцев. Победитель аукциона определится 4 сентября 2019 года.

В городской администрации не прокомментировали для каких целей берется кредит.
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