На портале госзакупок подведены итоги аукционов по разработке ПСД для рекультивации мусорных полигонов в Гусеве и Черняховске, сообщается на сайте «Новый Калининград.Ru». В одном случае победителем стала проектная организация из Москвы, во втором — из Калининграда, говорится в опубликованной на портале документации.
Согласно размещенной информации, в Гусеве предстоит рекультивировать два участка общей площадью 8,66 гектара, в Черняховске — один участок в 4,8 гектара. Компаниям-проектировщикам, помимо прочего, нужно будет изучить состав почвы и грунтовые воды, а также выяснить, какое влияние на них оказывают свалки в настоящее время.
В обоих случаях заявки подали по 10 компаний из разных регионов, половина из них была отклонена. Согласно итогам торгов, в Гусеве разработкой ПСД займется ООО «Институт Транснефтегазпроект», которое сбило стоимость работ вдвое — с 10 млн 375 тыс. рублей до 5 млн 056 тс. рублей. Аналогичная ситуация произошла в случае с Черняховском: победителем торгов признано АО «Проектно-изыскательский институт «Запводпроект». Он взялся выполнить контракт за 4 млн 650 тыс. рублей при первоначальной (максимальной) цене в 9 млн 816 тыс. рублей.
В ходе торгов на проекты рекультивации свалок в Гусеве и Черняховске цену сбили вдвое
27 августа 2019, 12:00