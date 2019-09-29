Карьеры по добыче песчано-гравийной смеси «Яровое» и «Нагорное» в Черняховском и Гусевском районах выставлены на торги, сообщается на сайте Rugrad.eu. Право аренды четырёх участков категории «земли промышленности» продаётся на открытом аукционе вместе с промышленной базой АО «Карьероуправление» в рамках банкротства. Стартовая цена единого лота, в который входит движимое и недвижимое имущество — 14 млн руб. Соответствующая информация опубликована в едином реестре сведений о банкротствах.
Согласно документации, договоры аренды земельных участков, на которых располагаются карьеры нерудных строительных материалов, были заключены с «Карьероуправлением» до 2016 года. При этом, по данным открытых источников, предприятие вело добычу и в 2017 году. Объем разведанных запасов на карьере «Нагорный» — 4,8 млн куб. м., на карьере «Яровое» — 3,9 млн куб. м.
АО «Карьероуправление» находится в банкротстве с декабря 2017 года. Основными кредиторами выступают администрация Черняховска — 18,6 млн руб., Федеральная налоговая служба с суммой требований более 11 млн руб., ООО «Строймонтаж» — более 7 млн руб.
Государственное предприятие «Карьероуправление» было создано в конце 1980-х годов, как отдельная структура работало с 1993 года. В 2005 году по распоряжению территориального управления Росимущества «Карьероуправление» преобразовали в открытое акционерное общество, в 2007 году оно было приватизировано. Однако вплоть до 2014 года государство было основным собственником «Карьероуправления», которое снабжало гравием и песком районные автодорожные предприятия.
В 2016 году на предприятие пришла команда Кирилла Козлова. «Карьероуправление» называло себя одним из поставщиков песка на строительную площадку строительства стадиона на острове Октябрьском. Сейчас 50% акций принадлежит московскому ООО «ЦУП Квант» и физическому лицу.
Два карьера в Черняховском и Гусевском районах выставлены на торги
29 сентября 2019, 20:30