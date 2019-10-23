Конкурсное агентство Калининградской области объявило совместный аукцион на поставку контейнеров для твердых бытовых отходов. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок, сообщается на сайте РБК.
Согласно конкурсной документации, подрядчик должен будет поставить 1776 полиэтиленовых контейнеров на колесах для сбора отходов объемом не менее 1,1 кубического метра с загрузкой не менее 440 кг для использования мусоровозами с задней загрузкой отходов. И 18 железных контейнеров объемом не менее 8 кубических метров с максимальной нагрузкой не менее 490 кг.
Из общего числа полиэтиленовых контейнеров 206 должны быть поставлены калининградскому МУП «Чистота», 293 — Озерскому городскому округу, 238 и 18 железных — отделу жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа, 447 получит Нестеровский городской округ и оставшиеся 592 — Гусевский городской округ. Доставить контейнеры подрядчик должен в течение 20 дней с момента заключения контракта.
Общая начальная цена контрактов сформирована как сумма начальных цен контрактов каждого заказчика и составляет 22,03 млн рублей. Финансируется закупка из средств областного бюджета при софинансировании со стороны муниципалитетов. Компании могут подавать заявки на участие в торгах до 28 октября 2019 года, победителя выберут 31 октября.
Региональные власти закупают мусорные контейнеры на 22 млн рублей
23 октября 2019, 22:07