Магазин «Двери» на Красноармейской Магазин «Двери» на Красноармейской
Главная / Новости / Экономика / Ремонтом дороги Советск — Гусев займёмся ООО «Гамма-Дв»
Информационный сайт города Гусева

Ремонтом дороги Советск — Гусев займёмся ООО «Гамма-Дв»

7 ноября 2019, 20:21
Ремонтом дороги Советск — Гусев займёмся ООО «Гамма-Дв»
ООО «Гамма-Дв» стало победителем аукциона на ремонт части автомобильной дороги Советск — Гусев за 124,7 млн руб. Информация об этом опубликована на портале государственных закупок, сообщается на сайте Rugrad.eu.

По заказу ГКУ «Управление дорожного хозяйства Калининградской области» подрядчик должен не позднее октября 2020 года выполнить ремонт покрытия, тротуаров, колодцев на участках региональной трассы 0,0–3,33 и 4,4–7,8 км.

Начальная цена аукциона составляла 125,3 млн руб. Аналогичное предложение по сумме сделало ООО «Совместное предприятие «Балтдормостстрой», которое зачастую участвует в закупках в одиночку и забирает крупные дорожные контракты, не снижая цену.

Учредителями компании «Гамма-Дв», зарегистрированной в Калининграде, в равных долях выступают Николай Шаврин и Алексей Шагин. Они также владеют долями в ООО «ДЭП 39», которое занимается содержанием федеральных трасс в регионе, ООО «Балтавтобан Плюс». Выручка «Гамма-Дв» в 2018 году составила 33,8 млн руб., чистая прибыль — 255 тыс. руб.
Другие новости по теме
Городская администрация информирует о проведении аукциона по продаже и аренды землиГородская администрация информирует о проведении аукциона по продаже и аренды землиГородская администрация информирует о проведении торгов на право аренды землиГородская администрация информирует о проведении торгов на право аренды землиГородская администрация информирует о проведении торгов на право заключения договоров аренды землиГородская администрация информирует о проведении торгов на право заключения договоров аренды землиГородская администрация информирует о проведении торгов по продаже и аренды землиГородская администрация информирует о проведении торгов по продаже и аренды земли
Г
# 1Гость Гость
выполнить ремонт покрытия, тротуаров, колодцев на участках региональной трассы 0,0–3,33 и 4,4–7,8 км.
Это что получается, из 65 км. всего порядка 7 км. сделают? За 125 мильенов? 
Вчера, 23:28   ЦитироватьОтветить
00
Оставить комментарий
Ветеринарная клиника Хатико Ветеринарная клиника Хатико