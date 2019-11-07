ООО «Гамма-Дв» стало победителем аукциона на ремонт части автомобильной дороги Советск — Гусев за 124,7 млн руб. Информация об этом опубликована на портале государственных закупок, сообщается на сайте Rugrad.eu.
По заказу ГКУ «Управление дорожного хозяйства Калининградской области» подрядчик должен не позднее октября 2020 года выполнить ремонт покрытия, тротуаров, колодцев на участках региональной трассы 0,0–3,33 и 4,4–7,8 км.
Начальная цена аукциона составляла 125,3 млн руб. Аналогичное предложение по сумме сделало ООО «Совместное предприятие «Балтдормостстрой», которое зачастую участвует в закупках в одиночку и забирает крупные дорожные контракты, не снижая цену.
Учредителями компании «Гамма-Дв», зарегистрированной в Калининграде, в равных долях выступают Николай Шаврин и Алексей Шагин. Они также владеют долями в ООО «ДЭП 39», которое занимается содержанием федеральных трасс в регионе, ООО «Балтавтобан Плюс». Выручка «Гамма-Дв» в 2018 году составила 33,8 млн руб., чистая прибыль — 255 тыс. руб.
Ремонтом дороги Советск — Гусев займёмся ООО «Гамма-Дв»
7 ноября 2019, 20:21