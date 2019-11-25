В Гусевском округе средняя стоимость земли за квадратный метр составляет 457,46 рублей

Самая дорогая земля в Калининградской области в Пионерском городском округе, где стоимость квадратного метра по кадастровой оценке составляет 2 465,29 рублей. На втором месте с небольшим отрывом, ожидаемо, следует Светлогорский городской округ — 2 301,22 рубля.
В самом низу таблица с 224,15 рублями за квадратный метр находится Краснознаменский городской округ. Земля там стоит в 11 раз дешевле, чем в Пионерском.
В данном случае речь идет только о стоимости земель населенных пунктов.
Средний уровень кадастровой стоимости 1 м² земель Калининградской области
|Наименование городского округа
|Средний уровень кадастровой стоимости, 1 кв. м/ руб.
|Пионерский городской округ
|2 465,29
|Светлогорский городской округ
|2 301,22
|Городской округ «Город Калининград»
|1 971,59
|Балтийский городской округ
|1 469,13
|Зеленоградский городской округ
|1 023,61
|Янтарный городской округ
|863,39
|Советский городской округ
|642,41
|Гурьевский городской округ
|589,08
|Светловский городской округ
|542,21
|Ладушкинский городской округ
|513,09
|Черняховский городской округ
|471,87
|Мамоновский городской округ
|464,67
|Гусевский городской округ
|457,46
|Неманский городской округ
|420,77
|Багратионовский городской округ
|401,91
|Гвардейский городской округ
|390,66
|Полесский городской округ
|348,13
|Нестеровский городской округ
|309,33
|Правдинский городской округ
|292,04
|Славский городской округ
|269,57
|Озёрский городской округ
|241,86
|Краснознаменский городской округ
|224,15