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Информационный сайт города Гусева

В Гусевском округе средняя стоимость земли за квадратный метр составляет 457,46 рублей

25 ноября 2019, 13:22
По официальным данным в Гусевском городском округе средняя стоимость земли за квадратный метр по кадастровой оценке составляет 457,46 рублей. Об этом сообщает информационное агентство «Русский Запад».

Самая дорогая земля в Калининградской области в Пионерском городском округе, где стоимость квадратного метра по кадастровой оценке составляет 2 465,29 рублей. На втором месте с небольшим отрывом, ожидаемо, следует Светлогорский городской округ — 2 301,22 рубля.

В самом низу таблица с 224,15 рублями за квадратный метр находится Краснознаменский городской округ. Земля там стоит в 11 раз дешевле, чем в Пионерском.

В данном случае речь идет только о стоимости земель населенных пунктов.

Средний уровень кадастровой стоимости 1 м² земель Калининградской области

Наименование городского округаСредний уровень кадастровой стоимости, 1 кв. м/ руб.
Пионерский городской округ2 465,29
Светлогорский городской округ2 301,22
Городской округ «Город Калининград»1 971,59
Балтийский городской округ1 469,13
Зеленоградский городской округ1 023,61
Янтарный городской округ863,39
Советский городской округ642,41
Гурьевский городской округ589,08
Светловский городской округ542,21
Ладушкинский городской округ513,09
Черняховский городской округ471,87
Мамоновский городской округ464,67
Гусевский городской округ457,46
Неманский городской округ420,77
Багратионовский городской округ401,91
Гвардейский городской округ390,66
Полесский городской округ348,13
Нестеровский городской округ309,33
Правдинский городской округ292,04
Славский городской округ269,57
Озёрский городской округ241,86
Краснознаменский городской округ224,15
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