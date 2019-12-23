В Городском ДК прошёл семинар для предпринимателей 23 декабря 2019, 16:58

Администрация МО «Гусевский городской округ», «Фонд поддержки предпринимателей Гусевского городского округа» и АНО КДСРПП «За свободное предпринимательство» 23 декабря провели образовательный семинар «Правила маркировки обувных товаров средствами идентификации. Решения в помощь малому бизнесу» для индивидуальных предпринимателей, относящихся к микро и малым предприятиям.



Целью проведения семинара являлось содействие устойчивому развитию малого и среднего предпринимательства в МО «Гусевский городской округ» путем приобретения знаний, касающихся особенностей внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров в РФ.



В ходе семинара, который проводился на базе Городского дома культуры, рассматривались вопросы о правилах маркировки: необходимое оборудование, программные решения для маркировки, административная ответственность за покупку, продажу и хранение продукции, подлежащей обязательной маркировке и тому подобные актуальные темы.



Приглашенные лекторы — Оксана Букаускене — Генеральный директор АНО КДСРПП «За свободное предпринимательство», Артур Чувашов — специалист отдела автоматизации розничной торговли компании 1 БИТ, ответственный за направление «Маркировка товаров», менеджер по продажам компании и Юлия Жогова — управляющий ОО «Калининградский» СКБ БАНК раскрыли тематику семинара и дали профессиональные ответы на вопросы предпринимателей.