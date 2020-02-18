В городской администрации обсудили план исполнения доходной части бюджета

17 февраля под руководством главы администрации МО «Гусевский городской округ» Александра Китаева состоялось оперативное совещание. С отчётами о текущей работе выступили начальники управлений и структурных подразделений. Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.
Основным вопросом на повестке был план исполнения доходной части бюджета на 2020 год. Начальник финансового управления Любовь Камышева представила данные о запланированных доходах в бюджет муниципального образования на текущий год, видах этих доходов и мероприятиях, направленных на исполнение ожидаемых показателей. О мерах, применяемых сейчас для того, чтобы доходная часть бюджета получила ожидаемое финансирование, доложили руководители других структурных подразделений. Так, основными источниками пополнения бюджета в округе должны стать местные налоговые поступления, а также доходы с продажи и аренды земельных участков, приватизации имущества.
Особое внимание уделили вопросу разработки и утверждении Комплексной схемы организации дорожного движения МО «Гусевский городской округ», а также вопросу организации работы служб эвакуации автотранспортных средств и штрафстоянки.
По итогам оперативного совещания глава администрации Александр Китаев дал ряд поручений профильным структурным подразделениям.
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