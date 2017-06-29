Городская администрация извещает о проведении торгов по продаже и аренды земли

29 июнь 2017, 13:49

Администрация МО «Гусевский городской округ» (организатор аукциона) сообщает о проведении аукциона, открытого по составу участников, согласно перечисленных ниже лотов. Основание проведения аукциона – постановления администрации МО «Гусевский городской округ» № 163 от 15.02.2017г., № 599 от 13.06.2017г., № 33 от 20.01.2017г., № 1586, № 1583 от 31.12.2015г.- предмет аукциона - продажа земельного участка муниципальной собственности, из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 39:04:410004:152, площадью 780821 кв.м, разрешенное использование – для сельскохозяйственного использования, адрес: Калининградская обл., Гусевский район, северо-восточнее пос. Маяковское. Зарегистрированных обременений и ограничений по использованию земельного участка не имеется. Начальная цена предмета аукциона составляет 1 427 400 (один миллион четыреста двадцать семь тысяч четыреста) рублей. Размер задатка – 285 480 (двести восемьдесят пять тысяч четыреста восемьдесят) рублей.- предмет аукциона - продажа земельного участка муниципальной собственности, из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 39:04:010123:10, площадью 2806 кв.м, адрес: Калининградская обл., Гусевский район, г. Гусев, ул. Победы, 7-9, разрешенное использование – обслуживание автотранспорта. Цель использования земельного участка не связана со строительством, земельный участок предназначен для размещения открытой автостоянки(парковки). Не предусматривается строительство зданий, сооружений. На участке имеется обременение - часть участка с учетным номером 1 площадью 19 кв.м - охранная зона объектов электросетевого хозяйства. Начальная цена предмета аукциона составляет 706 700 (семьсот шесть тысяч семьсот) рублей. Размер задатка – 141 340 (сто сорок одна тысяча триста сорок) рублей.- предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, неразграниченной государственной собственности, с кадастровым номером 39:04:010157:348, площадью 1596 кв.м, разрешенное использование – бытовое обслуживание (под строительство объекта бытового обслуживания (бани)), адрес: Калининградская область, г. Гусев, пр-кт Ленина, 78 . Зарегистрированных обременений и ограничений по использованию земельного участка не имеется. Предусматривается строительство здания, сооружения. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) составляет 50 200 (пятьдесят тысяч двести) рублей. Размер задатка – 10 040 (десять тысяч сорок) рублей. Срок аренды земельного участка – 32 месяца.- предмет аукциона - продажа земельного участка неразграниченной государственной собственности, из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 39:04:380002:85, площадью 70493 кв.м, разрешенное использование –сельскохозяйственное использование (сельскохозяйственные угодья), адрес: Калининградская обл., Гусевский район, вблизи пос. Кубановка. На участке имеется обременение - часть участка с учетным номером 1 площадью 4484 кв.м - охранная зона электросетевого хозяйства, 39.04.2.5. Начальная цена предмета аукциона составляет 86 700 (восемьдесят шесть тысяч семьсот) рублей. Размер задатка – 17 340 (семнадцать тысяч триста сорок) рублей.- предмет аукциона - продажа земельного участка неразграниченной государственной собственности, из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 39:04:380002:86, площадью 124194 кв.м, разрешенное использование –сельскохозяйственное использование (сельскохозяйственные угодья), адрес: Калининградская обл., Гусевский район, вблизи пос. Кубановка. Зарегистрированных обременений и ограничений по использованию земельного участка не имеется. Начальная цена предмета аукциона составляет 168 100 (сто шестьдесят восемь тысяч сто) рублей. Размер задатка – 33 620 (тридцать три тысячи шестьсот двадцать) рублей.Для лота № 3: предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства – минимальный отступ от красной линии для вновь проектируемых зданий- 6 м. Для существующей застройки допускается уменьшение отступа вплоть до совмещения линии отмостки зданий с красной линией; минимальные расстояния между сторонами зданий – определяются в соответствии с санитарными, пожарными и строительными нормативами. При размещении объектов, для которых необходимо устройство санитарно-защитной зоны, следует учитывать границы и функциональное назначение смежных территорий.Технические условия подключения (технологического подключения) для лота № 3 к сетям инженерно-технического обеспечения согласно техническим условиям, выданными ОАО «Гусев-Водоканал», ОАО «Калининградгазификация», АО «Янтарьэнерго».С документами, характеризующими земельные участки, техническими условиями подключения к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо ознакомиться в рабочее время в каб. № 113 отдела земельных ресурсов управления по земельным ресурсам и муниципальному имуществу администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» (г. Гусев, ул. Ульяновых, 8, тел. 8 (401-43) 3-60-67, 3-60-68). Осмотр земельных участков производится заявителями самостоятельно.Срок приема заявок: с 9.00 час. по 18.00 час. (с 13.00 до 14.00-обеденный перерыв), с 29 июня 2017 года по 28 июля 2017 года (включительно) ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. Заявки принимаются в кабинете № 113 отдела земельных ресурсов управления по земельным ресурсам и муниципальному имуществу администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» (Калининградская область, г. Гусев, ул. Ульяновых, 8, тел. 8 (401-43) 3-60-67).Аукцион будет проводиться 01 августа 2017 года в 15.00 часов в актовом зале администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» (г. Гусев, ул. Ульяновых,8).