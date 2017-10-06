Сэкономленные средства в рамках Программы конкретных дел пойдут на обустройство города
6 октябрь 2017, 12:11
После реализации в Гусевском городском округе запланированных мероприятий в рамках Программы конкретных дел 2017 года образовалась экономия средств. Данные средства будут использованы на обустройство тротуаров, детских площадок, уличного освещения и ремонт водопроводных сетей.Теги: программа конкретных дел
Как сообщает пресс-служба городской администрации, на сегодняшний день проведены конкурсы и определены подрядчики по трем объектам:
Как сообщает пресс-служба городской администрации, на сегодняшний день проведены конкурсы и определены подрядчики по трем объектам:
- ремонт тротуара в районе дома № 20 а, ул. З. Космодемьянской в г. Гусеве (подрядная организация ООО «Запад»)
- модернизация уличного освещения по ул. Московской в г. Гусеве (подрядная организация ООО «АФОН»)
- капитальный ремонт участка сети водопровода по ул. Профсоюзной в г. Гусев (подрядная организация ОАО «Гусев-Водоканал»).
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