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Сэкономленные средства в рамках Программы конкретных дел пойдут на обустройство города

6 октябрь 2017, 12:11
Сэкономленные средства в рамках Программы конкретных дел пойдут на обустройство города
После реализации в Гусевском городском округе запланированных мероприятий в рамках Программы конкретных дел 2017 года образовалась экономия средств. Данные средства будут использованы на обустройство тротуаров, детских площадок, уличного освещения и ремонт водопроводных сетей.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, на сегодняшний день проведены конкурсы и определены подрядчики по трем объектам:

  • ремонт тротуара в районе дома № 20 а, ул. З. Космодемьянской в г. Гусеве (подрядная организация ООО «Запад»)
  • модернизация уличного освещения по ул. Московской в г. Гусеве (подрядная организация ООО «АФОН»)
  • капитальный ремонт участка сети водопровода по ул. Профсоюзной в г. Гусев (подрядная организация ОАО «Гусев-Водоканал»).
Теги: программа конкретных дел
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Прохожий
# 1Прохожий
На Московской уже какая по счёту модернизация освещения?
А многие улицы вообще освещения не имеют...
.
Сегодня, 12:59   ЦитироватьОтветить2
Гость Татьяна
# 2Гость Татьяна
Все пойдет на карман обоим главам района.
Сегодня, 13:29   ЦитироватьОтветить3

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