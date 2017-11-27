Хореографический коллектив «Рондо» стал лауреатом 1 степени областного фестиваля танца «Янтарный хоровод»

27 ноябрь 2017, 15:43

Хореографический ансамбль «Рондо» стал лауреатом 1 степени 15-го Открытого областного фестиваля танца «Янтарный хоровод» имени заслуженного работника культуры Российской Федерации, балетмейстера Е.В. Смирнова.



26 -27 ноября состоялся очередной Открытый областной фестиваль танца «Янтарный хоровод» имени заслуженного работника культуры Российской Федерации, балетмейстера Е.В. Смирнова, посвящённого 70-летию народного творчества Калининградской области. В конкурсной части фестивали приняли участие 32 хореографических коллектива из 16 муниципалитетов. В преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 танцевальные коллективы показывали постановки на спортивную тему. Прославление российского спорта, пропаганда здорового образа жизни и знакомство с традициями русских национальных игрищ – вот темы, которые воплощались хореографами в танцевальных образах. Дипломы 1 степени получили:



- категория «А» - сельский коллектив – ансамбль танца «Янтарная мозаика», руководитель Глевицкая Юлия, МО Гурьевский ГО МБУ «Центр культуры и досуга» «Храбровский СДК»;

- категория «Б» - городской коллектив – ансамбль народного танца «Рондо», руководитель Федонюк Ирина, МО «Гусевский ГО» МАУ Городской Дом культуры г. Гусев»;

- категория «В» - народный, образцовый коллектив - образцовая хореографическая студия «Ритм», руководитель Хабибулина Карина, МО «Черняховский ГО» МБУ «ЦКД».



27 ноября в рамках фестиваля «Янтарный хоровод» состоялся мастер-класс на тему «Особенности формирования репертуара в детском хореографическом коллективе: возрастная градация, танцевальная лексика, музыкальное оформление, сценический костюм» преподаватель Полякова З.И, главный специалист отдела хореографического искусства ФГБУК «Государственный Российский Дом народного творчества», г. Москва.



Информация предоставлена Областным Домом народного творчества г. Калининград и МАУ ГДК г. Гусева.

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