Магазин «Двери» на Красноармейской
Новости / Культура

Хореографический коллектив «Рондо» стал лауреатом 1 степени областного фестиваля танца «Янтарный хоровод»

27 ноябрь 2017, 15:43
Хореографический коллектив «Рондо» стал лауреатом 1 степени областного фестиваля танца «Янтарный хоровод»
Хореографический ансамбль «Рондо» стал лауреатом 1 степени 15-го Открытого областного фестиваля танца «Янтарный хоровод» имени заслуженного работника культуры Российской Федерации, балетмейстера Е.В. Смирнова.

26 -27 ноября состоялся очередной Открытый областной фестиваль танца «Янтарный хоровод» имени заслуженного работника культуры Российской Федерации, балетмейстера Е.В. Смирнова, посвящённого 70-летию народного творчества Калининградской области. В конкурсной части фестивали приняли участие 32 хореографических коллектива из 16 муниципалитетов. В преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 танцевальные коллективы показывали постановки на спортивную тему. Прославление российского спорта, пропаганда здорового образа жизни и знакомство с традициями русских национальных игрищ – вот темы, которые воплощались хореографами в танцевальных образах. Дипломы 1 степени получили:

- категория «А» - сельский коллектив – ансамбль танца «Янтарная мозаика», руководитель Глевицкая Юлия, МО Гурьевский ГО МБУ «Центр культуры и досуга» «Храбровский СДК»;
- категория «Б» - городской коллектив – ансамбль народного танца «Рондо», руководитель Федонюк Ирина, МО «Гусевский ГО» МАУ Городской Дом культуры г. Гусев»;
- категория «В» - народный, образцовый коллектив - образцовая хореографическая студия «Ритм», руководитель Хабибулина Карина, МО «Черняховский ГО» МБУ «ЦКД».

27 ноября в рамках фестиваля «Янтарный хоровод» состоялся мастер-класс на тему «Особенности формирования репертуара в детском хореографическом коллективе: возрастная градация, танцевальная лексика, музыкальное оформление, сценический костюм» преподаватель Полякова З.И, главный специалист отдела хореографического искусства ФГБУК «Государственный Российский Дом народного творчества», г. Москва.

Информация предоставлена Областным Домом народного творчества г. Калининград и МАУ ГДК г. Гусева.
Теги: Городской дом культуры
200 просмотров
1
Другие новости по теме
Конкурсные баталии Гусевской ДШИ
Конкурсные баталии Гусевской ДШИ
Коллектив народного танца «Рондо» принял участие в XII Открытом конкурсе танца «Янтарный хоровод»
Коллектив народного танца «Рондо» принял участие в XII Открытом конкурсе танца «Янтарный хоровод»
4 апреля в ДШИ состоялся II Открытый фестиваль-конкурс детского танца «Большой хоровод-спасибо деду за Победу»
4 апреля в ДШИ состоялся II Открытый фестиваль-конкурс детского танца «Большой хоровод-спасибо деду за Победу»
Творческие коллективы Гусевского района приняли участие в Международном Фестивале «Территория мира»
Творческие коллективы Гусевского района приняли участие в Международном Фестивале «Территория мира»

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Новости города Озёрска