В Центральной библиотеке прошла встреча с поэтом, композитором и певцом Хомичем Вячеславом Кирилловичем

8 декабрь 2017, 14:12

В читальном зале Центральной библиотеки состоялась встреча с калининградским поэтом, музыкантом, композитором и певцом Хомичем Вячеславом Кирилловичем.



Хомич В.К. - член Российского союза писателей, лауреат национальной литературной премии «Поэт года 2014» в номинации «Выбор издательства». Вячеслав Кириллович - талантливый человек, участник и лауреат конкурсов народной песни в Литве, Латвии, Эстонии, Польше, России. Его любимые инструменты - гармонь и саксофон, он автор сборников стихов «Поэма о любви», «Река любви2, «Стихоименины», «Мысли о смысле».



Гостями встречи в библиотеке были пенсионеры и жители города с ограниченными возможностями здоровья. Они с удовольствием слушали авторские песни и стихи, в которых очень тепло и трепетно сказано о любви. Песни Вячеслава Кирилловича пришлись по душе гостям мероприятия. В зале витала доброжелательная атмосфера.



Участники мероприятия поблагодарили автора и пожелали ему больших творческих успехов. Автор подарил библиотеке сборники своих стихов.

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