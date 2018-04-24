В минувшие выходные, 21 апреля, вокалисты образцового вокально-хореографического ансамбля «Бубенцы» приняли участие в V юбилейном открытом вокально-хореографическом конкурсе-фестивале «Музыкальный экспресс», который состоялся в Доме культуры железнодорожников г. Калининграда.
Участие в конкурсе приняли юные таланты со всех уголков нашей области. За один день жюри было просмотрено и оценено более ста вокальных номеров. Успех наших вокалистов впечатляющий — четыре первых места и два третьих:
в категория вокал (соло) I место — Арина Смолина,
I место — Алина Казибекова, в категории вокал (ансамбль),
I место — вокальный коллектив «Барби»,
I место — вокальный коллектив «Журавушки»,
III место — Екатерина Агапова,
III место — Екатерина Бакулина.
Эти победы дали почву для развития дальнейших совместных творческих планов администрации ДКЖ совместно с ансамблем «Бубенцы». А это значит — продолжение следует!
«Бубенцы» приняли участие в открытом вокально-хореографическом конкурсе-фестивале «Музыкальный экспресс»
24 апреля 2018, 17:40
Бубенцы ДЮЦ
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