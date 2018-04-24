«Бубенцы» приняли участие в открытом вокально-хореографическом конкурсе-фестивале «Музыкальный экспресс»

24 апреля 2018, 17:40

В минувшие выходные, 21 апреля, вокалисты образцового вокально-хореографического ансамбля «Бубенцы» приняли участие в V юбилейном открытом вокально-хореографическом конкурсе-фестивале «Музыкальный экспресс», который состоялся в Доме культуры железнодорожников г. Калининграда.



Участие в конкурсе приняли юные таланты со всех уголков нашей области. За один день жюри было просмотрено и оценено более ста вокальных номеров. Успех наших вокалистов впечатляющий — четыре первых места и два третьих:



в категория вокал (соло) I место — Арина Смолина,

I место — Алина Казибекова, в категории вокал (ансамбль),

I место — вокальный коллектив «Барби»,

I место — вокальный коллектив «Журавушки»,

III место — Екатерина Агапова,

III место — Екатерина Бакулина.



Эти победы дали почву для развития дальнейших совместных творческих планов администрации ДКЖ совместно с ансамблем «Бубенцы». А это значит — продолжение следует!

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