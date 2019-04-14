Сегодня в Доме офицеров прошёл отчетный концерт образцового вокально-хореографического ансамбля «Бубенцы», посвящённый предстоящему Дню города Гусева. Насладиться творчеством «Бубенцов» пришли заместитель главы администрации Людмила Томина, начальник Управления образования и Тамара Бутрим, рассказали в пресс-службе администрации округа.
Вниманию зрителей были представлены лучшие вокальные и хореографические номера. Началась программа с песни о нашем любимом городе, которая задала настроение всему концерту. Зрители погрузились в удивительный мир русского народного творчества. В отчётном концерте принимали участие как совсем юные воспитанники ансамбля, так и будущие выпускники. Участники творческого коллектива продемонстрировали свои яркие таланты, удивили сложностью хореографических элементов, а также подарили всем присутствующим хорошее настроение.
«Хочу пожелать нашему ансамблю процветания, творческих успехов, всегда бурных аваций и долгих-долгих лет», — такие тёплые слова сказала Людмила Томина. Также Людмила Томина порадовала присутствующих хорошей новостью о том, что благодаря участию в приграничном сотрудничестве будут привлечены средства на приобретение костюмов, и наконец-то, появятся современное оборудование для создания студии звукозаписи.
От управления образования Тамара Бутрим выразила слова благодарности ансамблю и его руководителям, Тамаре Коваль и Маргарите Ковальчук, за то что на протяжении многих лет радуют зрителей своим творчеством, а также за заботу и любовь к детям.
В Доме офицеров прошёл отчетный концерт ансамбля «Бубенцы»
14 апреля 2019, 19:14
Дом офицеров ДЮЦ Бубенцы концерт
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