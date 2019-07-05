/ / / В Калининграде открылась выставка картин с живописными местами Гусева

5 июля 2019, 11:48

Специалист по связям с общественностью Гусевского музея

Стеблецова Рената

4 июля в Калининградском областном историко-художественном музее состоялось открытие выставки картин «Городские впечатления».На открытии выставки присутствовали официальные лица: заместитель главы администрации МО «Гусевский городской округ» Людмила Томина, начальник Управления по культуре, спорту и делам молодежи Нелли Михалева, директор Гусевского музея Наталья Ситникова. А присутствие и выступление доктора искусствоведения, профессора БФУ им. И. Канта Натальи Шамардиной стало восклицательным знаком на открытии выставки.В экспозиции представлены пленэрные работы художников Виталия Короткова, Надежды и Михаила Матвеевых.Выставка «Городские впечатления» — результат пленэра, который был организован Гусевским историко-краеведческим музеем им. А. М. Иванова ранней осенью 2018 года. Перед художниками была поставлена задача — создать портрет города. В ходе двухнедельного пленэра калининградские мастера стремились в разных сюжетах обобщить свои впечатления и представления о земной красоте, поймать переменчивую игру цвета и света, выведать тайны старых зданий. Всё окружающее закипело деталями, эпизодами, оттенками. Куратором пленэра выступил коллекционер Игорь Кириков.Желающие могут посетить выставку «Городские впечатления» до конца июля 2019 года, по адресу город Калининград, ул. Клиническая 21, Калининградской областной историко-художественный музей.