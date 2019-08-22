В Гусевском музее прошли занятия, посвященные Дню Государственного флага 22 августа 2019, 13:27

22 августа отмечается День Государственного флага Российской Федерации.



Бело-сине-красный флаг для каждого из жителей нашей страны символизирует новую Россию. Он олицетворяет неподдельную, настоящую гордость за нашу страну.



В Гусевском музее состоялись тематические занятия, посвященные государственной символике «Флаг Российской Федерации» для воспитанников старших групп детского сада № 11 нашего города.



После прослушивания гимна России, ребятам рассказали историю Государственного флага и государственных символов. Слушатели также узнали, что такое «геральдика», зачем нужен герб, гимн, флаг и какое значение имеют символы. Завершилось каждое занятие мастер-классом по созданию герба своей семьи, а самые смелые ребята лично представили и объяснили значение символов созданного герба.