21 ноября в «Гусевской ЦРБ» пройдет День Донора
8 ноябрь 2017, 11:37
Уважаемые жители города и района !Теги: День Донора больница
21 ноября 2017 года в «Гусевской ЦРБ» пройдет День Донора. Желающим сдать кровь необходимо явится в поликлинику в кабинет № 9 к 8.00.
Приглашаются физически здоровые лица в возрасте от 18 до 60 лет.
21 ноября 2017 года в «Гусевской ЦРБ» пройдет День Донора. Желающим сдать кровь необходимо явится в поликлинику в кабинет № 9 к 8.00.
Приглашаются физически здоровые лица в возрасте от 18 до 60 лет.
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