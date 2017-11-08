21 ноября в «Гусевской ЦРБ» пройдет День Донора

8 ноябрь 2017, 11:37

Уважаемые жители города и района !



21 ноября 2017 года в «Гусевской ЦРБ» пройдет День Донора. Желающим сдать кровь необходимо явится в поликлинику в кабинет № 9 к 8.00.



Приглашаются физически здоровые лица в возрасте от 18 до 60 лет.

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