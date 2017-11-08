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Темы на декабрь 2017 года для участия в конкурсе социальной рекламы «П.О.Р.А!»

8 ноябрь 2017, 13:00
Темы на декабрь 2017 года для участия в конкурсе социальной рекламы «П.О.Р.А!»
Администрация Гусевского городского округа проводит конкурс социальной рекламы под девизом «П.О.Р.А!: Подумай. Оцени. Реши. Анализируй».

Участие в конкурсе могут принять все желающие. Количество участников и представленных проектов не ограничивается. Принимаются работы авторов, авторских коллективов, учреждений культуры, образовательных учреждений, молодежных организаций и др.

Темы на декабрь месяц:

  1. Пора создавать сказочную атмосферу!
  2. Новый год!
  3. Рождество Христово!
  4. История новогодних игрушек
  5. Чистый город начинается с тебя!!!

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Теги: конкурс Админстрация Гусевского района
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