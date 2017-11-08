Темы на декабрь 2017 года для участия в конкурсе социальной рекламы «П.О.Р.А!»
8 ноябрь 2017, 13:00
Администрация Гусевского городского округа проводит конкурс социальной рекламы под девизом «П.О.Р.А!: Подумай. Оцени. Реши. Анализируй».Теги: конкурс Админстрация Гусевского района
Участие в конкурсе могут принять все желающие. Количество участников и представленных проектов не ограничивается. Принимаются работы авторов, авторских коллективов, учреждений культуры, образовательных учреждений, молодежных организаций и др.
Темы на декабрь месяц:
Участие в конкурсе могут принять все желающие. Количество участников и представленных проектов не ограничивается. Принимаются работы авторов, авторских коллективов, учреждений культуры, образовательных учреждений, молодежных организаций и др.
Темы на декабрь месяц:
- Пора создавать сказочную атмосферу!
- Новый год!
- Рождество Христово!
- История новогодних игрушек
- Чистый город начинается с тебя!!!
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