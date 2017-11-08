Темы на декабрь 2017 года для участия в конкурсе социальной рекламы «П.О.Р.А!»

8 ноябрь 2017, 13:00

Пора создавать сказочную атмосферу!

Новый год!

Рождество Христово!

История новогодних игрушек

Чистый город начинается с тебя!!!



Администрация Гусевского городского округа проводит конкурс социальной рекламы под девизом «П.О.Р.А!: Подумай. Оцени. Реши. Анализируй».Участие в конкурсе могут принять все желающие. Количество участников и представленных проектов не ограничивается. Принимаются работы авторов, авторских коллективов, учреждений культуры, образовательных учреждений, молодежных организаций и др.