Гусевский музей приглашает на выставки «Краски мироздания» и «Мой рок-н-ролл»

10 ноябрь 2017, 15:07

Выставочный проект «Краски мироздания»

В Большом выставочном зале музея проходит уникальная выставка «Краски мироздания». На выставке представлены работы художников-космистов из самых разных городов нашей страны. Проект подготовлен в содружестве с Общественным творческим объединением «Русский космизм».



Выставка «Краски мироздания» познакомит зрителя с таким малоизвестным, но заслуживающим особого внимания направлением в искусстве как Русским космизм. Оно зародилось в недрах Серебряного века и явилось отражением его философских и научных поисков, поисков новой Красоты, минуя символы и привычные формы. Именно одухотворенный космос в самых разных его проявлениях стал главной темой художников-космистов.



Произведения художников-космистов объединяет преобладание духовного начала, музыкальность форм и цвета, осязаемость вибрирующих образов, колористическое решение, доминирование оттенков синего цвета.



Выставка «Мой рок-н-ролл»

Гусевский музей приглашает посетить выставку «Мой рок-н-ролл» творческой группы «Отцы и дети» (Дарья Хвалей, Елена Латышева, Виталий Хвалей). На выставке представлены работы авторов, выполненные в технике левкас.

119 просмотров