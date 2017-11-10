15 ноября Городской дом культуры приглашает на цирковое представление

10 ноябрь 2017, 21:25

15 ноября Городской дом культуры приглашает на цирковое представление. Свои выступления покажут призеры международных конкурсов и фестивалей, а так же группа дрессированных животных.



Зрителей ожидает удивительное светодиодное шоу, акробатические этюды, жонглеры. Вы увидите невероятную иллюзию, магию, чудеса, веселых клоунов для разного поколения и многое, многое другое.



Начало в 10.00, 12.30, 14.00 и в 18.00.



Цена билетов от 300 рублей.

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